Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец"
Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец"
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российских фигуристов Петра Гуменника и... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", чтобы все обсуждали эту организацию.
Ранее стало известно, что девять российских спортсменов зимних видов спорта внесены в базу "Миротворца".
"В "Миротворце" сидят менеджеры, которые заточены выполнять поручения политического руководства Украины
. Им все равно кого вносить - абсолютно все равно, понимаете? Наших ребят они даже в лицо не знают. Они вносят туда спортсменов, деятелей искусства, культуры - всех подряд. У них просто есть план: внести столько-то человек за определенный период. Все. Им важно, чтобы это были более или менее известные люди - чем известнее, тем лучше", - сказал Свищев
.
"Потому что, видите, мы с вами реагируем, обсуждаем. Вот в этом и есть их цель - чтобы обсуждался "Миротворец", чтобы обсуждались новые фамилии, которые они туда добавляют. Они достигают своей цели. Больше никакого смысла в этом "Миротворце" нет, его никто не боится. Еще раз — наши спортсмены никакой опасности не представляют", - отметил Свищев.