Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец"
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:38 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/svischev-2053935174.html
Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец"
Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец"
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российских фигуристов Петра Гуменника и... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T13:38:00+03:00
2025-11-10T13:38:00+03:00
фигурное катание
дмитрий свищев
владислав дикиджи
спорт
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769048626_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1e7688815d449ae23dcbf44b283910da.jpg
/20251021/svischev-2049704485.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
дмитрий свищев, владислав дикиджи, спорт, пётр гуменник
Фигурное катание, Дмитрий Свищев, Владислав Дикиджи, Спорт, Пётр Гуменник
Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец"

Свищев: Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец", чтобы все обсуждали этот сайт

Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российских фигуристов Петра Гуменника и Владислава Дикиджи внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", чтобы все обсуждали эту организацию.
Ранее стало известно, что девять российских спортсменов зимних видов спорта внесены в базу "Миротворца".
"В "Миротворце" сидят менеджеры, которые заточены выполнять поручения политического руководства Украины. Им все равно кого вносить - абсолютно все равно, понимаете? Наших ребят они даже в лицо не знают. Они вносят туда спортсменов, деятелей искусства, культуры - всех подряд. У них просто есть план: внести столько-то человек за определенный период. Все. Им важно, чтобы это были более или менее известные люди - чем известнее, тем лучше", - сказал Свищев.
"Потому что, видите, мы с вами реагируем, обсуждаем. Вот в этом и есть их цель - чтобы обсуждался "Миротворец", чтобы обсуждались новые фамилии, которые они туда добавляют. Они достигают своей цели. Больше никакого смысла в этом "Миротворце" нет, его никто не боится. Еще раз — наши спортсмены никакой опасности не представляют", - отметил Свищев.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Свищев: FIS приняла решение по России под давлением Украины
21 октября, 20:57
21 октября, 20:57
 
Фигурное катание, Дмитрий Свищев, Владислав Дикиджи, Спорт, Пётр Гуменник
 
