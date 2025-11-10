Свищев объяснил, почему Гуменника и Дикиджи внесли в "Миротворец"

"Потому что, видите, мы с вами реагируем, обсуждаем. Вот в этом и есть их цель - чтобы обсуждался "Миротворец", чтобы обсуждались новые фамилии, которые они туда добавляют. Они достигают своей цели. Больше никакого смысла в этом "Миротворце" нет, его никто не боится. Еще раз — наши спортсмены никакой опасности не представляют", - отметил Свищев.