В отношении свидетеля по делу о детективе НАБУ выдвинули обвинение

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Обвинительный акт направлен в суд на Украине в отношении свидетеля по делу детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), который якобы подозревается в сотрудничестве с Россией, сообщает офис генерального прокурора страны.

"Прокуроры офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении свидетеля в уголовном производстве по факту пособничества детектива НАБУ государству-агрессору и злоупотребления влиянием – по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Предоставление заведомо ложных показаний", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры.

Как утверждается, свидетель сознательно сообщил ложные данные относительно содержания своего разговора с подозреваемым, пытаясь создать представление об отсутствии его вины. Его показания опровергнуты аудиозаписями разговоров, аутентичность и содержание которых подтверждено семью судебными экспертизами.

Подозреваемому грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет, ареста до 6 месяцев или ограничения свободы до 2 лет.