В отношении свидетеля по делу о детективе НАБУ выдвинули обвинение
В отношении свидетеля по делу о детективе НАБУ выдвинули обвинение - РИА Новости, 10.11.2025
В отношении свидетеля по делу о детективе НАБУ выдвинули обвинение
Обвинительный акт направлен в суд на Украине в отношении свидетеля по делу детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), который якобы подозревается в
В отношении свидетеля по делу о детективе НАБУ выдвинули обвинение
Обвинение в отношении свидетеля по делу о детективе НАБУ направили в суд
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Обвинительный акт направлен в суд на Украине в отношении свидетеля по делу детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), который якобы подозревается в сотрудничестве с Россией, сообщает офис генерального прокурора страны.
СБУ
в сентябре сообщала, что предъявила новые обвинения в сотрудничестве с Москвой
сотруднику НАБУ
Руслану Магамедрасулову, прослушивавшему окружение Владимира Зеленского
.
"Прокуроры офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении свидетеля в уголовном производстве по факту пособничества детектива НАБУ государству-агрессору и злоупотребления влиянием – по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Предоставление заведомо ложных показаний", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры.
Как утверждается, свидетель сознательно сообщил ложные данные относительно содержания своего разговора с подозреваемым, пытаясь создать представление об отсутствии его вины. Его показания опровергнуты аудиозаписями разговоров, аутентичность и содержание которых подтверждено семью судебными экспертизами.
Подозреваемому грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет, ареста до 6 месяцев или ограничения свободы до 2 лет.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ
