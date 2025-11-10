https://ria.ru/20251110/sukhodolskiy-2054040208.html
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус
Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила российскому тренеру по спортивной гимнастике Валентину Суходольскому нейтральный статус, сообщается на...
спорт, международная федерация гимнастики (fig), спортивная гимнастика
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус
