Рейтинг@Mail.ru
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 10.11.2025 (обновлено: 20:54 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/sukhodolskiy-2054040208.html
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус
Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила российскому тренеру по спортивной гимнастике Валентину Суходольскому нейтральный статус, сообщается на... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T20:50:00+03:00
2025-11-10T20:54:00+03:00
спорт
международная федерация гимнастики (fig)
спортивная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155972/78/1559727877_0:0:2244:1262_1920x0_80_0_0_93f62a4392baf28a9c00d9222e0540ae.jpg
/20251105/degtyarev-2052960657.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155972/78/1559727877_0:0:2250:1687_1920x0_80_0_0_d17c336c87e75684698e5aaf69e54b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация гимнастики (fig), спортивная гимнастика
Спорт, Международная федерация гимнастики (FIG), Спортивная гимнастика
FIG предоставила тренеру из России нейтральный статус

FIG присвоила тренеру по спортивной гимнастике Суходольскому нейтральный статус

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпортивная гимнастика. Параллельные брусья
Спортивная гимнастика. Параллельные брусья - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Спортивная гимнастика. Параллельные брусья. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила российскому тренеру по спортивной гимнастике Валентину Суходольскому нейтральный статус, сообщается на сайте организации.
В марте FIG отказала специалисту в получении нейтрального статуса. В апреле Суходольский подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение, но в августе иск был отозван. Тренер работает с чемпионом России Ильей Заикой.
Помимо Суходольского, нейтральный статус также получили гимнасты Арсений Духно и Милана Каюмова. Спортсмены заявлены на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 20 по 24 ноября в столице Филиппин Маниле.
В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе
5 ноября, 13:46
 
СпортМеждународная федерация гимнастики (FIG)Спортивная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала