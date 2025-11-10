Рейтинг@Mail.ru
Суд 11 ноября огласит приговор гендиректору ГК "Пикет" - РИА Новости, 10.11.2025
17:11 10.11.2025
Суд 11 ноября огласит приговор гендиректору ГК "Пикет"
Суд 11 ноября огласит приговор гендиректору ГК "Пикет" - РИА Новости, 10.11.2025
Суд 11 ноября огласит приговор гендиректору ГК "Пикет"
Мещанский суд Москвы во вторник огласит приговор гендиректору ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ,... РИА Новости, 10.11.2025
Новости
москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд 11 ноября огласит приговор гендиректору ГК "Пикет"

Суд 11 ноября огласит приговор гендиректору ГК «Пикет» Есипову

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник огласит приговор гендиректору ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Суд удаляется в совещательную комнату для оглашения приговора, которое состоится 11 ноября в 14.00", - сказала судья.
Суд арестовал двух сотрудников ростовского оборонного предприятия
В прениях сторон прокурор просила назначить Есипову 12 лет лишения свободы со штрафом свыше 3,6 миллиона рублей.
Дело рассматривается в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
В качестве отягчающих обстоятельств прокурор сочла совершение преступления в период мобилизации. Смягчающим - активное способствование раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.
Также суд приобщил исковое заявление потерпевшей стороны в лице Минобороны о возмещении ущерба на 2,4 миллиарда рублей и признании Есипова гражданским ответчиком.
Защита указала, что Есипов безвозмездно поставил на нужды СВО 1000 дронов на сумму 117,5 миллионов рублей, передал в Военно-инженерную академию Карбышева два 3D-принтера для печати БПЛА.
Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. По версии следствия, ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.
Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о взятке
МоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
