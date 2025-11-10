Суд 11 ноября огласит приговор гендиректору ГК "Пикет"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник огласит приговор гендиректору ГК "Пикет" Андрею Есипову по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Суд удаляется в совещательную комнату для оглашения приговора, которое состоится 11 ноября в 14.00", - сказала судья.
В прениях сторон прокурор просила назначить Есипову 12 лет лишения свободы со штрафом свыше 3,6 миллиона рублей.
Дело рассматривается в особом порядке, поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
В качестве отягчающих обстоятельств прокурор сочла совершение преступления в период мобилизации. Смягчающим - активное способствование раскрытию преступления и наличие несовершеннолетних детей на иждивении.
Также суд приобщил исковое заявление потерпевшей стороны в лице Минобороны о возмещении ущерба на 2,4 миллиарда рублей и признании Есипова гражданским ответчиком.
Защита указала, что Есипов безвозмездно поставил на нужды СВО 1000 дронов на сумму 117,5 миллионов рублей, передал в Военно-инженерную академию Карбышева два 3D-принтера для печати БПЛА.
Дело в отношении других фигурантов - финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко - рассмотрит этот же суд, заседание назначено на 12 ноября.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. По версии следствия, ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.