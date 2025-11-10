Рейтинг@Mail.ru
В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве
15:20 10.11.2025
В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве
В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве - РИА Новости, 10.11.2025
В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве
Омский областной суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве, транслировавшемся в Telegram-канале, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов. РИА Новости, 10.11.2025
В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве

В Омске суд рассмотрит дело об убийстве, транслировавшемся в Telegram-канале

ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Омский областной суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве, транслировавшемся в Telegram-канале, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.
Преступление произошло в ночь на 14 ноября 2024 года в деревообрабатывающем цеху в Омске: 27-летний мужчина в компании двух знакомых распивал алкоголь, между собравшимися возник конфликт, после чего один из них (уголовное дело выделено в отдельное производство) начал избивать своего товарища. Тогда подсудимый начал снимать происходящее на телефон и опубликовал видео в одном из Telegram-каналов. При этом он сам нанес избитому множество ударов по телу и голове.
