В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве

"Омский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", – сообщили в пресс-службе.