В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве
В Омске суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве
Омский областной суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве, транслировавшемся в Telegram-канале, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов. РИА Новости, 10.11.2025
ОМСК, 10 ноя - РИА Новости.
Омский областной суд рассмотрит дело об особо жестоком убийстве, транслировавшемся в Telegram-канале, сообщили
в объединенной пресс-службе омских судов.
Преступление произошло в ночь на 14 ноября 2024 года в деревообрабатывающем цеху в Омске
: 27-летний мужчина в компании двух знакомых распивал алкоголь, между собравшимися возник конфликт, после чего один из них (уголовное дело выделено в отдельное производство) начал избивать своего товарища. Тогда подсудимый начал снимать происходящее на телефон и опубликовал видео в одном из Telegram-каналов. При этом он сам нанес избитому множество ударов по телу и голове.
"Омский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", – сообщили в пресс-службе.
Избитого мужчину доставили в больницу, где он скончался через две недели не выходя из комы. Подсудимый признал вину частично. Мать погибшего подала иск о взыскании 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.