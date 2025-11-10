Зампреда приморского "Яблока" признали виновной в реабилитации нацизма

В надзорном ведомстве добавили, что вердикт вынесен с учетом представленных гособвинителем доказательств, в ближайшее время на его основании судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и итоговой квалификации действий подсудимой.

В мае 2024 года приморское региональное отделение "Яблока" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма против своего зампреда Марины Железняковой. В ее квартире прошел обыск, изъяты техника и документы. По информации партии, дело возбудили из-за поздравительного поста Железняковой, сделанного в 2021 году, в котором следствие увидело распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.