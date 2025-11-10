https://ria.ru/20251110/sud-2053955629.html
Зампреда приморского "Яблока" признали виновной в реабилитации нацизма
Зампреда приморского "Яблока" признали виновной в реабилитации нацизма
Присяжные заседатели признали виновной жительницу Владивостока по делу о реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 10.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Присяжные заседатели признали виновной жительницу Владивостока по делу о реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Приморья.
"Во Владивостоке
присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт в отношении жительницы краевого центра по уголовному делу о реабилитации нацизма... сочли доказанным, что 9 мая 2021 года 56-летняя подсудимая на своем канале в популярном мессенджере, доступ к которому имеется у неограниченного круга лиц, распространила заведомо ложные сведения о деятельности СССР
в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что вердикт вынесен с учетом представленных гособвинителем доказательств, в ближайшее время на его основании судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и итоговой квалификации действий подсудимой.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, виновной в реабилитации нацизма признана зампредседателя Приморского отделения партии "Яблоко
" Марина Железнякова.
Санкция части 2 статьи 354.1 УК РФ
предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет либо штраф в размере до 5 миллионов рублей.
В мае 2024 года приморское региональное отделение "Яблока" сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма против своего зампреда Марины Железняковой. В ее квартире прошел обыск, изъяты техника и документы. По информации партии, дело возбудили из-за поздравительного поста Железняковой, сделанного в 2021 году, в котором следствие увидело распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.