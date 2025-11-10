Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sud-2053931830.html
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты - РИА Новости, 10.11.2025
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты
Верховный суд РФ утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты в случае их смерти, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:22:00+03:00
2025-11-10T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ff4c476774f3e8cd5f92c70c7688fa5b.jpg
https://ria.ru/20250314/sud-2004996124.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a1b37f3b2fca607556a0b7866e5af72b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ульяновская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ульяновская область

Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты в случае их смерти, сообщили в пресс-службе суда.
"Как и опекуны, приемные родители погибших участников СВО для назначения единовременных выплат должны подтвердить факт полного содержания ребенка до его совершеннолетия без ежемесячного вознаграждения от государства", - сказали в пресс-службе.
Такой вывод суд сделал, рассмотрев дело приемной матери участника специальной военной операции, которая судилась с военным комиссариатом Ульяновской области и Минобороны России, добиваясь признания ее фактическим воспитателем и назначения выплаты в связи с его смертью.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, отметили в пресс-службе, но затем суды апелляционной и кассационной инстанций встали на ее сторону.
Верховный суд согласился с этими решениями, пояснили в пресс-службе.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Суд лишил нерадивую мать права на выплаты за сына, погибшего на СВО
14 марта, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала