Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты в случае их смерти, сообщили в пресс-службе суда.

"Как и опекуны, приемные родители погибших участников СВО для назначения единовременных выплат должны подтвердить факт полного содержания ребенка до его совершеннолетия без ежемесячного вознаграждения от государства", - сказали в пресс-службе.

Такой вывод суд сделал, рассмотрев дело приемной матери участника специальной военной операции, которая судилась с военным комиссариатом Ульяновской области и Минобороны России, добиваясь признания ее фактическим воспитателем и назначения выплаты в связи с его смертью.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, отметили в пресс-службе, но затем суды апелляционной и кассационной инстанций встали на ее сторону.