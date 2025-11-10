https://ria.ru/20251110/sud-2053931830.html
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты - РИА Новости, 10.11.2025
Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты
Верховный суд РФ утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты в случае их смерти, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:22:00+03:00
2025-11-10T13:22:00+03:00
2025-11-10T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ff4c476774f3e8cd5f92c70c7688fa5b.jpg
https://ria.ru/20250314/sud-2004996124.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a1b37f3b2fca607556a0b7866e5af72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ульяновская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ульяновская область
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты в случае их смерти, сообщили в пресс-службе суда.
"Как и опекуны, приемные родители погибших участников СВО для назначения единовременных выплат должны подтвердить факт полного содержания ребенка до его совершеннолетия без ежемесячного вознаграждения от государства", - сказали в пресс-службе.
Такой вывод суд сделал, рассмотрев дело приемной матери участника специальной военной операции, которая судилась с военным комиссариатом Ульяновской области и Минобороны России, добиваясь признания ее фактическим воспитателем и назначения выплаты в связи с его смертью.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, отметили в пресс-службе, но затем суды апелляционной и кассационной инстанций встали на ее сторону.
Верховный суд согласился с этими решениями, пояснили в пресс-службе.