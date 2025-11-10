Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 10.11.2025 (обновлено: 14:08 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/stambul-2053929810.html
В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала
В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала - РИА Новости, 10.11.2025
В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала
Вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала beIN SPORTS в Стамбуле, требуя встречи с ведущим канала, сообщил в понедельник портал Mynet. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:14:00+03:00
2025-11-10T14:08:00+03:00
стамбул
происшествия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017042408_0:13:2658:1508_1920x0_80_0_0_8f890934b43ce83d5204e0151dd2ba4a.jpg
https://ria.ru/20250507/varshava-2015689984.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017042408_138:0:2550:1809_1920x0_80_0_0_002d4299fc2e2b8cccfa93a34090d275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, происшествия, в мире
Стамбул, Происшествия, В мире
В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала

В Стамбуле мужчина с оружием ворвался в здание спортивного канала beIN SPORTS

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Стамбула
Сотрудники полиции Стамбула - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала beIN SPORTS в Стамбуле, требуя встречи с ведущим канала, сообщил в понедельник портал Mynet.
"Мужчина с оружием в руках ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, требуя встречи с ведущим Гюльтекином Онаем. Предположительно, мужчина обвиняет Оная в оскорблении его супруги, работающей охранником в здании", — пишет портал.
На место прибыли полицейские, ведутся переговоры с вооруженным человеком.
Полицейские смогли за полчаса убедить мужчину — Кемаля С. — сдаться, он задержан, сообщило позже издание.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека
7 мая, 21:09
 
СтамбулПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала