В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала
Вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала beIN SPORTS в Стамбуле, требуя встречи с ведущим канала, сообщил в понедельник портал Mynet. РИА Новости, 10.11.2025
