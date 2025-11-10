https://ria.ru/20251110/ssha-2054053059.html
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется - РИА Новости, 10.11.2025
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что воздушное сообщение в США, которое было нарушено в связи с приостановкой работы... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T23:40:00+03:00
2025-11-10T23:40:00+03:00
2025-11-10T23:40:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется
Хассетт: воздушное сообщение в США стабилизируется ко Дню благодарения