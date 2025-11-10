В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что воздушное сообщение в США, которое было нарушено в связи с приостановкой работы правительства, нормализуется к празднованию Дня благодарения в конце месяца.