В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется - РИА Новости, 10.11.2025
23:40 10.11.2025
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется - РИА Новости, 10.11.2025
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что воздушное сообщение в США, которое было нарушено в связи с приостановкой работы... РИА Новости, 10.11.2025
в мире
сша
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
сша
2025
в мире, сша
В мире, США
В Белом доме рассказали, когда воздушное сообщение в США нормализуется

Хассетт: воздушное сообщение в США стабилизируется ко Дню благодарения

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что воздушное сообщение в США, которое было нарушено в связи с приостановкой работы правительства, нормализуется к празднованию Дня благодарения в конце месяца.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
"Теперь, когда, похоже, правительство собираются открыть... Я уверен, что к выходным Дня благодарения министр (транспорта США Шон - ред.) Даффи сможет привести всё в норму практически полностью", - сказал Хассетт в интервью Fox News.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
В миреСША
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
