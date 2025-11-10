https://ria.ru/20251110/ssha-2054044318.html
Исследование показало падение доверия американцев к власти
Уровень доверия американцев к исполнительной, судебной и законодательной ветвям власти США достиг самых низких показателей за последние почти 50 лет, следует из РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень доверия американцев к исполнительной, судебной и законодательной ветвям власти США достиг самых низких показателей за последние почти 50 лет, следует из исследования компании Gallup.
Компания провела с 2 по 16 сентября исследование, в котором она сравнила уровень доверия американцев к власти в 1970-х и 2020-х годах. Так только 38% опрошенных доверяют правительству по опросам внутренней политики. Законодательной ветви власти доверяют 32% американцев, а судебной власти - 49%.
"Уровень доверия американцев к правительству и характер этого доверия изменились за последние 50 лет, особенно за последние два десятилетия. Сегодня гораздо меньше американцев доверяют федеральному правительству, чем раньше, и эти изменения во многом обусловлены падением доверия среди людей, не связанных с партией действующего президента (Дональда Трампа
- ред.)", - отмечается в исследовании Gallup.
Исследование показало, что республиканцы стали больше доверять правительству, в частности, доверие возросло к исполнительной власти до 86%. У демократов, однако, доверие значительно упало, в особенности, к судебной власти. В сообщении компании по поводу исследования также уточняется, что средний уровень доверия новостным СМИ снизился на 36% в текущем десятилетии по сравнению с 1970-ми. Доверие к политикам также снизилось на 23% за последние 50 лет.
Gallup приходит к выводу, что уровень доверия у американцев к правительственным институтам в США
зависит от того, какая партия их контролирует.