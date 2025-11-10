Исследование показало падение доверия американцев к власти

Компания провела с 2 по 16 сентября исследование, в котором она сравнила уровень доверия американцев к власти в 1970-х и 2020-х годах. Так только 38% опрошенных доверяют правительству по опросам внутренней политики. Законодательной ветви власти доверяют 32% американцев, а судебной власти - 49%.

Исследование показало, что республиканцы стали больше доверять правительству, в частности, доверие возросло к исполнительной власти до 86%. У демократов, однако, доверие значительно упало, в особенности, к судебной власти. В сообщении компании по поводу исследования также уточняется, что средний уровень доверия новостным СМИ снизился на 36% в текущем десятилетии по сравнению с 1970-ми. Доверие к политикам также снизилось на 23% за последние 50 лет.