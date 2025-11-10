Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США увеличат добычу сурьмы на Аляске
07:57 10.11.2025
СМИ: США увеличат добычу сурьмы на Аляске
США увеличивают добычу сурьмы, чтобы удовлетворить потребности оборонной промышленности, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.11.2025
Флаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США увеличивают добычу сурьмы, чтобы удовлетворить потребности оборонной промышленности, сообщает газета Wall Street Journal.
"Горняки поспешно добывают сурьму - малоизвестный элемент, используемый оборонными компаниями, поставки которого Китай прекратил в ответ на торговую войну... Теперь компании восстанавливают месторождения на Аляске и в Айдахо, где в последний раз производили сурьму в 20-м веке. Министерство обороны вкладывает средства в новые проекты", - пишет издание.
По данным WSJ, цены на сурьму выросли в четыре раза по сравнению с двумя предыдущими годами. Как отмечает издание, в сентябре было объявлено о выделении 43 миллионов долларов на ускорение добычи сурьмы на Аляске. Вдобавок американское правительство заключило контракт с компанией United States Antimony стоимостью 245 миллионов долларов на поставку слитков.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР
