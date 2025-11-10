СМИ: США увеличат добычу сурьмы на Аляске

По данным WSJ, цены на сурьму выросли в четыре раза по сравнению с двумя предыдущими годами. Как отмечает издание, в сентябре было объявлено о выделении 43 миллионов долларов на ускорение добычи сурьмы на Аляске. Вдобавок американское правительство заключило контракт с компанией United States Antimony стоимостью 245 миллионов долларов на поставку слитков.