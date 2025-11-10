Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о приостановке на год расследования в отношении Китая касательно обвинений в якобы стремлении установить доминирование в морской, логистической и судостроительной отраслях.
Согласно заявлению, расследование приостанавливается после договоренностей, достигнутых в ходе недавнего саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Соединённые Штаты будут вести переговоры с Китаем в соответствии с разделом 301 по вопросам, поднятым в ходе расследования. Параллельно с этим США продолжат внутренние усилия и консультации с ключевыми союзниками и партнёрами по вопросу восстановления американского судостроения", - говорится в заявлении.
Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.