Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о приостановке на год расследования в отношении Китая касательно обвинений в якобы стремлении установить доминирование в морской, логистической и судостроительной отраслях.

"Соединённые Штаты будут вести переговоры с Китаем в соответствии с разделом 301 по вопросам, поднятым в ходе расследования. Параллельно с этим США продолжат внутренние усилия и консультации с ключевыми союзниками и партнёрами по вопросу восстановления американского судостроения", - говорится в заявлении.