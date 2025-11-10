Рейтинг@Mail.ru
Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ssha-2053863484.html
Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР
Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР - РИА Новости, 10.11.2025
Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР
Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о приостановке на год расследования в отношении Китая касательно обвинений в якобы стремлении... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:18:00+03:00
2025-11-10T07:18:00+03:00
в мире
китай
сша
пусан
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
https://ria.ru/20251105/kitaj-2052897593.html
https://ria.ru/20251109/kitaj-2053743910.html
китай
сша
пусан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пусан, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Пусан, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР

Офис торгпреда США Грира приостановил на год расследование в отношении КНР

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о приостановке на год расследования в отношении Китая касательно обвинений в якобы стремлении установить доминирование в морской, логистической и судостроительной отраслях.
"Сегодня офис торгового представителя США объявил о приостановке мер в рамках расследования по разделу 301 в отношении стремления Китая установить доминирование в морской, логистической и судостроительной отраслях. Эти меры будут приостановлены на один год", - говорится в заявлении офиса торгпреда.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Китай отменит пошлины на сельхозпродукцию из США
5 ноября, 09:21
Согласно заявлению, расследование приостанавливается после договоренностей, достигнутых в ходе недавнего саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Соединённые Штаты будут вести переговоры с Китаем в соответствии с разделом 301 по вопросам, поднятым в ходе расследования. Параллельно с этим США продолжат внутренние усилия и консультации с ключевыми союзниками и партнёрами по вопросу восстановления американского судостроения", - говорится в заявлении.
Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения
Вчера, 07:13
 
В миреКитайСШАПусанДональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала