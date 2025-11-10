Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен положить конец самому продолжительному шатдауну в истории страны.
Как следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса, в ходе процедурного голосования инициативу поддержали 60 сенаторов — это необходимый минимум для ее одобрения. Против высказались 40 законодателей.
Пакет должен обеспечить финансирование работы на 2026 финансовый год:
- конгресса и его вспомогательных служб;
- Министерства сельского хозяйства, включая выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP);
- управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA);
- программ и льгот для ветеранов;
- строительных проектов Пентагона.
При этом остальную часть правительства будут обеспечивать через резолюцию о продолжении финансирования, действующую до 30 января 2026 года. Пакет также отменяет массовые увольнения федеральных служащих, начавшиеся 1 октября.
После процедурного голосования сенат должен провести окончательное. Вслед за этим документы должна принять палата представителей, затем их направят на подпись президенту Дональду Трампу.
Шатдаун
Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
