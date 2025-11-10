Рейтинг@Mail.ru
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 10.11.2025 (обновлено: 08:23 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/ssha-2053862125.html
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна - РИА Новости, 10.11.2025
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна
Сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен положить конец самому продолжительному шатдауну в истории страны. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T06:56:00+03:00
2025-11-10T08:23:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045575698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1da75952475b60f5133d1a3c7875c51.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2053031027.html
https://ria.ru/20251110/ssha-2053853803.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571712.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045575698_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_393e949380acdfe6d9c6ef0e327289e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна

Сенат США одобрил в процедурном голосовании пакет законов для окончания шатдауна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен положить конец самому продолжительному шатдауну в истории страны.
Как следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса, в ходе процедурного голосования инициативу поддержали 60 сенаторов — это необходимый минимум для ее одобрения. Против высказались 40 законодателей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
5 ноября, 17:55
Пакет должен обеспечить финансирование работы на 2026 финансовый год:
  • конгресса и его вспомогательных служб;
  • Министерства сельского хозяйства, включая выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP);
  • управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA);
  • программ и льгот для ветеранов;
  • строительных проектов Пентагона.
При этом остальную часть правительства будут обеспечивать через резолюцию о продолжении финансирования, действующую до 30 января 2026 года. Пакет также отменяет массовые увольнения федеральных служащих, начавшиеся 1 октября.
После процедурного голосования сенат должен провести окончательное. Вслед за этим документы должна принять палата представителей, затем их направят на подпись президенту Дональду Трампу.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Власти США обязали штаты отменить все сделанное для выплат по SNAP в ноябре
03:48

Шатдаун

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Как заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
3 ноября, 04:13
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала