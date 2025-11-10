Сенат США одобрил пакет законопроектов для завершения шатдауна

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен положить конец самому продолжительному шатдауну в истории страны.

Как следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса, в ходе процедурного голосования инициативу поддержали 60 сенаторов — это необходимый минимум для ее одобрения. Против высказались 40 законодателей.

Пакет должен обеспечить финансирование работы на 2026 финансовый год:

конгресса и его вспомогательных служб;

Министерства сельского хозяйства, включая выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP);

управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA);

программ и льгот для ветеранов;

строительных проектов Пентагона.

При этом остальную часть правительства будут обеспечивать через резолюцию о продолжении финансирования, действующую до 30 января 2026 года. Пакет также отменяет массовые увольнения федеральных служащих, начавшиеся 1 октября.

После процедурного голосования сенат должен провести окончательное. Вслед за этим документы должна принять палата представителей, затем их направят на подпись президенту Дональду Трампу

Шатдаун

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.