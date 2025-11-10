Сенатор-демократ поддержал пакет проектов, который может завершить шатдаун

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что поддерживает республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных Штатах.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
"Я давно говорил, что, чтобы заслужить мой голос, нам нужно двигаться к исправлению беспорядка в системе здравоохранения, созданного республиканцами, и к защите федеральных работников. Эта договорённость гарантирует голосование по продлению налоговых льгот по страховым премиям в рамках закона о доступном медицинском обслуживании, на что республиканцы не были готовы", - говорится в заявлении Кейна в соцсети X.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.