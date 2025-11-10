Рейтинг@Mail.ru
Сенатор-демократ поддержал пакет проектов, который может завершить шатдаун
04:00 10.11.2025
Сенатор-демократ поддержал пакет проектов, который может завершить шатдаун
Сенатор-демократ поддержал пакет проектов, который может завершить шатдаун
Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что поддерживает республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных... РИА Новости, 10.11.2025
2025
в мире, сша, тим кейн (сенатор), дональд трамп
В мире, США, Тим Кейн (сенатор), Дональд Трамп
Сенатор-демократ поддержал пакет проектов, который может завершить шатдаун

Сенатор Кейн поддержал пакет проектов по финансированию правительства США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что поддерживает республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных Штатах.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
"Я давно говорил, что, чтобы заслужить мой голос, нам нужно двигаться к исправлению беспорядка в системе здравоохранения, созданного республиканцами, и к защите федеральных работников. Эта договорённость гарантирует голосование по продлению налоговых льгот по страховым премиям в рамках закона о доступном медицинском обслуживании, на что республиканцы не были готовы", - говорится в заявлении Кейна в соцсети X.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту LaGuardia - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов
01:40
 
Заголовок открываемого материала