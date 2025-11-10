https://ria.ru/20251110/ssha-2053852416.html
Ким Дотком сравнил судебное разбирательство в США с убийством
Ким Дотком сравнил судебное разбирательство в США с убийством - РИА Новости, 10.11.2025
Ким Дотком сравнил судебное разбирательство в США с убийством
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что не сможет добиться справедливого разбирательства в суде штата...
Ким Дотком сравнил судебное разбирательство в США с убийством
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что не сможет добиться справедливого разбирательства в суде штата Вирджиния, если его экстрадируют в Соединенные Штаты, сравнив такое судебное разбирательство с убийством.
"Отправить меня в федеральный суд США
в Восточном округе Вирджинии, также известный как "суд по вопросам нацбезопасности", означает убийство. Я никогда не получу справедливого разбирательства у судьи, который лишь формально одобряет запросы по FISA
(Акту о негласном наблюдении в целях внешней разведки - ред.). Особенно у моего судьи", - написал Дотком
в соцсети Х
.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР
, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии
, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе 2025 года он рассказал, что у него проблемы с памятью и нарушения речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. В начале ноября 2025 года Дотком, сообщил, что он перенес инсульт в стволе головного мозга.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous
на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.