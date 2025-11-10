Ким Дотком сравнил судебное разбирательство в США с убийством

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что не сможет добиться справедливого разбирательства в суде штата Вирджиния, если его экстрадируют в Соединенные Штаты, сравнив такое судебное разбирательство с убийством.

В конце ноября 2024 года Ким Дотком заявил, что перенес серьезный инсульт и восстанавливается под наблюдением специалистов. В январе 2025 года он рассказал, что у него проблемы с памятью и нарушения речи, он вынужден передвигаться на инвалидном кресле. В начале ноября 2025 года Дотком, сообщил, что он перенес инсульт в стволе головного мозга.