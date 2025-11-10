https://ria.ru/20251110/ssha-2053847294.html
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов - РИА Новости, 10.11.2025
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов
Более 10 тысяч авиарейсов были отменены или задержаны в США на фоне затяжного шатдауна, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T01:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
Новости
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов
FlightAware: в США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч авиарейсов были отменены или задержаны в США на фоне затяжного шатдауна, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Согласно информации сервиса, общее число задержек внутренних и международных рейсов в США
составляет 7954. Кроме того, еще 2298 рейсов было отменено. Таким образом, 10252 рейсов не вылетели по расписанию.
Ранее власти США заявляли о предстоящем решении сократить число перелетов на 10% на фоне продолжающегося шатдауна правительства. Позже президент США Дональд Трамп
назвал эти меры "необходимостью для обеспечения стопроцентной безопасности".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.