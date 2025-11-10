Рейтинг@Mail.ru
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ssha-2053847294.html
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов - РИА Новости, 10.11.2025
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов
Более 10 тысяч авиарейсов были отменены или задержаны в США на фоне затяжного шатдауна, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T01:40:00+03:00
2025-11-10T01:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114570/25/1145702520_0:114:2856:1721_1920x0_80_0_0_e6650cfba0b9479adb09d9d46e7088c7.jpg
https://ria.ru/20251109/ssha-2053809648.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114570/25/1145702520_206:0:2651:1834_1920x0_80_0_0_f06d0d73014b7b9ebb03aad135e0be1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов

FlightAware: в США из-за шатдауна отменили или задержали более 10 тысяч рейсов

© AP Photo / David KarpПассажиры в нью-йоркском аэропорту "LaGuardia"
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту LaGuardia - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / David Karp
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту "LaGuardia" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч авиарейсов были отменены или задержаны в США на фоне затяжного шатдауна, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
Согласно информации сервиса, общее число задержек внутренних и международных рейсов в США составляет 7954. Кроме того, еще 2298 рейсов было отменено. Таким образом, 10252 рейсов не вылетели по расписанию.
Ранее власти США заявляли о предстоящем решении сократить число перелетов на 10% на фоне продолжающегося шатдауна правительства. Позже президент США Дональд Трамп назвал эти меры "необходимостью для обеспечения стопроцентной безопасности".
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
Вчера, 18:44
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала