Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2054013695.html
Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили три населенных пункта
Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 10.11.2025
Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили три населенных пункта
Российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:34:00+03:00
2025-11-10T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_0:57:2986:1737_1920x0_80_0_0_9f258f5abe13b8652a97ef3b1132f974.jpg
https://ria.ru/20251110/vs-2053931510.html
https://ria.ru/20251110/pushilin-2053889031.html
https://ria.ru/20251110/peskov-2053917758.html
https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2053861011.html
https://ria.ru/20251110/otryad-2053874406.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916924_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_391036807179127095a810a35235a4f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 10 ноября: ВС России освободили три населенных пункта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин за сутки, сообщило Минобороны РФ.

ВС России взяли под контроль Новое и Сладкое в запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВС России заняли более 25 квадратных километров в Запорожской области
Вчера, 13:20

Российская армия освободила Гнатовку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики, сообщило журналистам Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1225 военных и 14 бронемашин

Украинские войска за сутки потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин. ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Кроме того, в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России в ночь на понедельник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР
Вчера, 10:13

ПВО сбила 71 украинский БПЛА над Россией за ночь

В ночь на понедельник дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Курской области, по пять БПЛА уничтожено над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре – над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей, три – над территорией Республики Крым, по одному – над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей, семь БПЛА сбиты над акваторией Черного моря.

Обстановка на активных направлениях СВО

ВС РФ уничтожили более 200 украинских боевиков на красноармейском направлении за сутки, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Российские военные сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ вырваться из окружения в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Российские войска развивают наступление в населенном пункте Димитров в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Кремль - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Песков сообщил о росте числа украинцев, принимающих требования России
Вчера, 12:27
ВС РФ отразили семь атак украинских вооруженных формирований из района Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.
ВС РФ освободили 244 здания в Красноармейске в ДНР за сутки, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия, а также зачистку территории западной промзоны в Красноармейске, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Российские военнослужащие продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные полностью освободили территорию комбината в промзоне в восточной части Купянска, рассказал на обнародованном Минобороны РФ видео командир штурмового отряда с позывным "Ловец".
Штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" ведет разведку и наносит поражение позициям ВСУ в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино в Купянске, сообщил командир этого отряда с позывным "Ловец".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Зеленского могут устранить до Рождества, считает экс-чиновник США
Вчера, 06:20

Преступления ВСУ в Красноармейске

ВСУ специально организовывают налёты и обстрелы мирного населения во время православных праздников, рассказала эвакуированная российскими бойцами мирная жительница Красноармейской городской агломерации по имени Евгения.
Эвакуированная российскими военнослужащими мирная жительница Красноармейской городской агломерации Евгения рассказала, что после того, как ВСУ сожгли её дом, семья перебежала к соседке и ещё месяц боялась выходить на улицу.
Украинские боевики с помощью дронов сожгли дом мирной жительницы Красноармейской городской агломерации Евгении, рассказывается в видеоролике Минобороны РФ.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Штурмовой отряд "Запада" продолжает двигаться вперед в Купянске
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала