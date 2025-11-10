МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин за сутки, сообщило Минобороны РФ.

ВС России взяли под контроль Новое и Сладкое в запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области , сообщило Минобороны РФ.

Российская армия освободила Гнатовку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики, сообщило журналистам Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1225 военных и 14 бронемашин

Украинские войска за сутки потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин. ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Кроме того, в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России в ночь на понедельник Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.

ПВО сбила 71 украинский БПЛА над Россией за ночь

Обстановка на активных направлениях СВО

ВС РФ уничтожили более 200 украинских боевиков на красноармейском направлении за сутки, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Российские военные сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ вырваться из окружения в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Российские войска развивают наступление в населенном пункте Димитров в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

ВС РФ отразили семь атак украинских вооруженных формирований из района Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.

ВС РФ освободили 244 здания в Красноармейске в ДНР за сутки, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия, а также зачистку территории западной промзоны в Красноармейске, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Российские военнослужащие продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные полностью освободили территорию комбината в промзоне в восточной части Купянска, рассказал на обнародованном Минобороны РФ видео командир штурмового отряда с позывным "Ловец".

Штурмовой отряд 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" ведет разведку и наносит поражение позициям ВСУ в лесопарковой зоне юго-восточнее станции Оливино в Купянске, сообщил командир этого отряда с позывным "Ловец".

Преступления ВСУ в Красноармейске

ВСУ специально организовывают налёты и обстрелы мирного населения во время православных праздников, рассказала эвакуированная российскими бойцами мирная жительница Красноармейской городской агломерации по имени Евгения.

Эвакуированная российскими военнослужащими мирная жительница Красноармейской городской агломерации Евгения рассказала, что после того, как ВСУ сожгли её дом, семья перебежала к соседке и ещё месяц боялась выходить на улицу.