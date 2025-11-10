https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053861400.html
В Сумской области уничтожили группу украинских диверсантов
Группа украинских диверсантов, включая сержанта сил специальных операций Украины, ликвидирована в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.11.2025
