Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 10.11.2025
Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем
Старший стрелок с позывным "Звезда" рассказал, как вместе со своим сослуживцем вдвоём использовал тактический приём обхода "кочерга" и "выдавил" шестерых
2025
Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Старший стрелок с позывным "Звезда" рассказал, как вместе со своим сослуживцем вдвоём использовал тактический приём обхода "кочерга" и "выдавил" шестерых украинских военнослужащих из опорного пункта во время освобождения Волчьего в Днепропетровской области.
Об освобождении Волчьего Минобороны РФ сообщило 8 ноября.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга
Боевики ВСУ дронами сожгли дом мирных жителей под Красноармейском
05:03
"Противник сначала не отступал, держался, пытался отстреливаться. Мы были хитрее, зашли "кочергой", противника выдавили, заняли оборону", - сказал "Звезда" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
ВСУ, по его словам, пытались вернуть позиции с помощью тяжёлых беспилотников "Баба-Яга" и артиллерийских обстрелов, однако у них не получилось. Российские бойцы обнаружили в освобожденном населенном пункте недостроенные укрепления.
"Когда подходили к опорному пункту, с одной стороны мой товарищ боевой "насыпал", чтобы они голову не подняли. Я зашёл "кочергой", дал ему команду, и мы зашли в опорный пункт и обезвредили противника. Их было шесть человек, нас было двое", - добавил "Звезда".
Российские военнослужащие
ВС России эвакуировали из-под Красноармейска трех мирных жителей
05:02
 
Специальная военная операция на Украине Днепропетровская область Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы Украины
 
 
