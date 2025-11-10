Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Старший стрелок с позывным "Звезда" рассказал, как вместе со своим сослуживцем вдвоём использовал тактический приём обхода "кочерга" и "выдавил" шестерых украинских военнослужащих из опорного пункта во время освобождения Волчьего в Днепропетровской области.

"Когда подходили к опорному пункту, с одной стороны мой товарищ боевой "насыпал", чтобы они голову не подняли. Я зашёл "кочергой", дал ему команду, и мы зашли в опорный пункт и обезвредили противника. Их было шесть человек, нас было двое", - добавил "Звезда".