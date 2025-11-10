https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053856579.html
Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем
Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем
Старший стрелок с позывным "Звезда" рассказал, как вместе со своим сослуживцем вдвоём использовал тактический приём обхода "кочерга" и "выдавил" шестерых... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Старший стрелок с позывным "Звезда" рассказал, как вместе со своим сослуживцем вдвоём использовал тактический приём обхода "кочерга" и "выдавил" шестерых украинских военнослужащих из опорного пункта во время освобождения Волчьего в Днепропетровской области.
Об освобождении Волчьего Минобороны РФ
сообщило 8 ноября.
"Противник сначала не отступал, держался, пытался отстреливаться. Мы были хитрее, зашли "кочергой", противника выдавили, заняли оборону", - сказал "Звезда" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
ВСУ
, по его словам, пытались вернуть позиции с помощью тяжёлых беспилотников "Баба-Яга" и артиллерийских обстрелов, однако у них не получилось. Российские бойцы обнаружили в освобожденном населенном пункте недостроенные укрепления.
"Когда подходили к опорному пункту, с одной стороны мой товарищ боевой "насыпал", чтобы они голову не подняли. Я зашёл "кочергой", дал ему команду, и мы зашли в опорный пункт и обезвредили противника. Их было шесть человек, нас было двое", - добавил "Звезда".