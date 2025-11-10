Девушки в "Ахмате" есть, но их единицы, рассказала боец

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 ноя - РИА Новости. Девушки служат в спецназе "Ахмат", но их единицы, рассказала РИА Новости служащая в подразделении сотрудница штаба спецназа из батальона "Ваха" с позывным "Фемида".

"Девушек здесь единицы. В батальоне "Ваха" у нас две девочки, получается, я и Юля (медик с позывным "Вата" – ред.), мы вот с самого начала образования батальона здесь, с 2023 года. Дружим, поддерживаем друг друга, оказываем помощь в разные моменты, ведь иногда нужно не только мужское плечо, но и женское", - рассказала "Фемида".

Она уточнила, что сама из Москвы, и когда началось СВО, продала бизнес и решила отправиться в Донбасс добровольцем, за своими друзьями, которые на тот момент шли в спецназ "Ахмат".

"Я попала на СВО в 2023 году. Просто не смогла остаться в стороне. У меня даже не было сомнений, идти мне или не идти, единственное, я не знала, как я сюда попаду, потому у меня нет медицинского образования, поэтому я сомневалась, получится ли у меня зайти сюда. Ну, видимо судьба, поэтому я очень быстро здесь оказалась, буквально вот сегодня приняла решение, а уже через 3 дня я была здесь", - рассказала "Фемида".

Она уточнила, что занимается работой в штабе, вторая девушка в батальоне с позывным "Вата" – медик.

"Я уже поняла, зачем меня Бог вообще отправил в медколледж когда-то, когда-то получила я это прекрасное медицинское образование. Девочка в "Ахмате" - это своего рода нонсенс, но я тут очень пригодилась. И вот как раз сейчас я могу своей Родине послужить, выложиться на 100%. Тоже свою лепту внести, тоже кого-то пожалеть, может быть, кого-то полечить, кого-то госпитализировать вовремя, кого-то эвакуировать", - рассказала "Вата" РИА Новости.

Девушки рассказали, что с большой теплотой относятся к бойцам и даже создали свой Telegram-канал, чтобы рассказывать о подвигах своих сослуживцев. Сами же бойцы относятся к ним как к сестрам или мамам.