"Зеленский растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара по Украине - РИА Новости, 10.11.2025
04:35 10.11.2025
"Зеленский растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара по Украине
"Зеленский растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара по Украине - РИА Новости, 10.11.2025
"Зеленский растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара по Украине
Резкий отказ США от поддержки Украины подкосил Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего... РИА Новости, 10.11.2025
"Зеленский растерялся": в Киеве забили тревогу из-за удара по Украине

Соскин: Зеленского подкосил отказ США от поддержки Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Резкий отказ США от поддержки Украины подкосил Владимира Зеленского, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет", — сказал он.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России
02:25
Соскин добавил, что шатдаун правительства в Соединенных Штатах также очень серьезно сказывается на Украине. Остановлены даже те поставки, которые были согласованы при бывшем президенте США Джо Байдене, отметил эксперт.
"Поэтому, ну, фактически, мы имеем с вами катастрофу", — резюмировал Соскин.
Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, спровоцировав беспокойство среди союзников в Европе. По данным СМИ, недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить режиму Владимира Зеленского крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.
Депутат Рады разоблачил Зеленского после ЧП на интервью
Депутат Рады разоблачил Зеленского после ЧП на интервью
02:53
 
