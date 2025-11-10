Рейтинг@Mail.ru
"Ой-ой-ой. Будет больно". На Солнце произошла вспышка сильнейшего балла Х
12:28 10.11.2025 (обновлено: 13:38 10.11.2025)
"Ой-ой-ой. Будет больно". На Солнце произошла вспышка сильнейшего балла Х
Вспышка сильнейшего балла Х произошла на Солнце, ее последствия могут быть ощутимыми, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 10.11.2025
© Фото : ESA/NASA/SOHOВспышка на Солнце
© Фото : ESA/NASA/SOHO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вспышка сильнейшего балла Х произошла на Солнце, ее последствия могут быть ощутимыми, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Ой-ой-ой. Будет больно", — говорится в ее Telegram-канале.
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов
По данным ученых, балл вспышки уже перевалил за границу, после которой событию присваивается максимальное значение Х, и продолжает расти.
В лаборатории уточнили, что за сутки произошло более десяти вспышек. В ближайшее время возможны геомагнитные возмущения и бури низкого уровня.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.

На обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв
Российская академия наукВспышки на СолнцеИнститут космических исследованийЗемля
 
 
