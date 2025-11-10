https://ria.ru/20251110/solntse-2053918048.html
"Ой-ой-ой. Будет больно". На Солнце произошла вспышка сильнейшего балла Х
"Ой-ой-ой. Будет больно". На Солнце произошла вспышка сильнейшего балла Х - РИА Новости, 10.11.2025
"Ой-ой-ой. Будет больно". На Солнце произошла вспышка сильнейшего балла Х
Вспышка сильнейшего балла Х произошла на Солнце, ее последствия могут быть ощутимыми, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 10.11.2025
