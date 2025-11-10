МОК запретит трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на Играх

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным* атлетам (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх, сообщает The Telegraph.
В настоящий момент МОК предоставляет федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных* спортсменов до Игр. При этом МОК рекомендует разрешать трансгендерным* женщинам соревноваться только в случае, если они приняли меры по снижению уровня тестостерона.
Однако, как отмечает газета, президент МОК Кирсти Ковентри пообещала защитить женские соревнования, и в скором времени ожидается официальное заявление организации по этому поводу. Также сообщается, что более строгая новая политика МОК может затронуть и спортсменов с нарушением полового развития, к которым, предположительно, относятся олимпийские чемпионки 2024 года по боксу Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Спортсменки не смогли пройти гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, он показал наличие повышенного уровня тестостерона, тем не менее и Хелиф, и Линь Юйтин были допущены до Игр в Париже.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях. В июле ABC News со ссылкой на заявление Олимпийского комитета США (USOPC) сообщил о запрете комитетом трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта.
На Играх 2020 года в Токио выступила спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии, она заняла последнее место в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг.
* Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское