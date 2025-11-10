СМИ: Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт после сообщений о БПЛА

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Бельгийские власти слишком поздно вспомнили о существовании специального подразделения полиции по борьбе с беспилотниками, когда международный аэропорт Завентем был закрыт на несколько часов в ночь на 5 ноября из-за БПЛА, пишет газета Nieuwsblad со ссылкой на неназванного сотрудника полиции, который при этом добавил, что у спецотдела все равно нет средств для обнаружения дронов.
"Мы все еще удивляемся, почему нас не вызвали. Возможно, потому, что они полагались на элементарную систему обнаружения беспилотников в аэропорту. Мы слышали, как министр обороны Тео Франкен заявил по телевидению, что беспилотник, пролетавший над аэропортом, управлялся через 5G. Было бы действительно проблематично обнаружить его с помощью наших антенн, которые отслеживают только радиоволны. Обновление программного обеспечения могло бы решить проблему, но у нас нет на это бюджета. Короче говоря, мы даже не пытались. Я думаю, что многие полицейские до сих пор не подозревают о нашем существовании", - сказал газете член этого спецподразделения.
Журналисты напоминают, что это подразделение полиции было создано в 2021 году. Она оснащена двумя антеннами для обнаружения враждебных дронов, четырьмя глушителями для их нейтрализации и тремя сетевыми установками для их сбивания.
"Очевидно, полицейская иерархия лишь с запозданием осознала, что может развернуть группу по борьбе с беспилотниками", - добавляется в материале.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
