Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт после сообщений о БПЛА - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/smi-2053930922.html
СМИ: Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт после сообщений о БПЛА
СМИ: Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт после сообщений о БПЛА - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ: Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт после сообщений о БПЛА
Бельгийские власти слишком поздно вспомнили о существовании специального подразделения полиции по борьбе с беспилотниками, когда международный аэропорт Завентем РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:18:00+03:00
2025-11-10T13:18:00+03:00
в мире
брюссель
тео франкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903261428_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f79ce271a914011365138df03191399.jpg
https://ria.ru/20251107/ap-2053517244.html
https://ria.ru/20250927/polsha-2044732545.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903261428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9f47e11bc586793e4f540d339c00326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, тео франкен
В мире, Брюссель, Тео Франкен
СМИ: Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт после сообщений о БПЛА

Брюссель забыл вызвать спецполицию в аэропорт Завентем после сообщений о БПЛА

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийский полицейский
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийский полицейский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Бельгийские власти слишком поздно вспомнили о существовании специального подразделения полиции по борьбе с беспилотниками, когда международный аэропорт Завентем был закрыт на несколько часов в ночь на 5 ноября из-за БПЛА, пишет газета Nieuwsblad со ссылкой на неназванного сотрудника полиции, который при этом добавил, что у спецотдела все равно нет средств для обнаружения дронов.
"Мы все еще удивляемся, почему нас не вызвали. Возможно, потому, что они полагались на элементарную систему обнаружения беспилотников в аэропорту. Мы слышали, как министр обороны Тео Франкен заявил по телевидению, что беспилотник, пролетавший над аэропортом, управлялся через 5G. Было бы действительно проблематично обнаружить его с помощью наших антенн, которые отслеживают только радиоволны. Обновление программного обеспечения могло бы решить проблему, но у нас нет на это бюджета. Короче говоря, мы даже не пытались. Я думаю, что многие полицейские до сих пор не подозревают о нашем существовании", - сказал газете член этого спецподразделения.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Румыния и Польша разворачивают систему защиты от БПЛА, сообщает AP
7 ноября, 17:48
Журналисты напоминают, что это подразделение полиции было создано в 2021 году. Она оснащена двумя антеннами для обнаружения враждебных дронов, четырьмя глушителями для их нейтрализации и тремя сетевыми установками для их сбивания.
"Очевидно, полицейская иерархия лишь с запозданием осознала, что может развернуть группу по борьбе с беспилотниками", - добавляется в материале.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
Истребители Тайфун Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Посол рассказал, кто использовал инцидент с БПЛА в Польше
27 сентября, 03:20
 
В миреБрюссельТео Франкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала