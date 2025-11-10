https://ria.ru/20251110/shapsha-2053985341.html
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров - РИА Новости, 10.11.2025
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров
Крупных лесных пожаров не допущено в Калужской области в минувшем сезоне, сообщил губернатор Владислав Шапша.
калужская область
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров
КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Крупных лесных пожаров не допущено в Калужской области в минувшем сезоне, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров и значительного вреда для лесфонда. Это результат серьёзной подготовки и оперативного реагирования, ведь леса в нашем регионе составляют почти 50% территории", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на время пожароопасного сезона в регионе были усилены патрулирование лесов, профилактические мероприятия. В итоге было зарегистрировано восемь лесных пожаров, все они были ликвидированы в день обнаружения.
По данным Шапши, мониторинг в лесном фонде ведется с помощью 48 онлайн-камер видеонаблюдения "Лесохранитель", систем космического мониторинга. Оперативную обстановку помогают отслеживать пять квадрокоптеров. На вооружение лесного хозяйства в этом году передали еще 10 беспилотников.
"Пожароопасный сезон завершился… Начинаем готовиться к следующему сезону. Поставил ряд задач. Особое внимание - территориям с высокой пожарной опасностью, в этом перечне у нас 133 населенных пункта. Надо провести мониторинг парка техники, задействованной в обеспечении безопасности, чтобы при необходимости успеть доукомплектовать его", - подчеркнул глава региона.