Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров

КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Крупных лесных пожаров не допущено в Калужской области в минувшем сезоне, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров и значительного вреда для лесфонда. Это результат серьёзной подготовки и оперативного реагирования, ведь леса в нашем регионе составляют почти 50% территории", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на время пожароопасного сезона в регионе были усилены патрулирование лесов, профилактические мероприятия. В итоге было зарегистрировано восемь лесных пожаров, все они были ликвидированы в день обнаружения.

По данным Шапши, мониторинг в лесном фонде ведется с помощью 48 онлайн-камер видеонаблюдения "Лесохранитель", систем космического мониторинга. Оперативную обстановку помогают отслеживать пять квадрокоптеров. На вооружение лесного хозяйства в этом году передали еще 10 беспилотников.