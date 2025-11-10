Рейтинг@Mail.ru
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:54 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/shapsha-2053985341.html
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров - РИА Новости, 10.11.2025
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров
Крупных лесных пожаров не допущено в Калужской области в минувшем сезоне, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:54:00+03:00
2025-11-10T16:54:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg
https://ria.ru/20251106/zavod-2053193711.html
https://ria.ru/20251105/migranty-2053020065.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b87efdede8e5da5d51b4e405db2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша: в этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров

Шапша: крупных лесных пожаров не допущено в Калужской области в минувшем сезоне

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛУГА, 10 ноя – РИА Новости. Крупных лесных пожаров не допущено в Калужской области в минувшем сезоне, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В этом году в Калужской области не допущено крупных лесных пожаров и значительного вреда для лесфонда. Это результат серьёзной подготовки и оперативного реагирования, ведь леса в нашем регионе составляют почти 50% территории", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Шапша принял участие в открытии завода кабеленесущих систем IEK GROUP
6 ноября, 14:43
Он подчеркнул, что на время пожароопасного сезона в регионе были усилены патрулирование лесов, профилактические мероприятия. В итоге было зарегистрировано восемь лесных пожаров, все они были ликвидированы в день обнаружения.
По данным Шапши, мониторинг в лесном фонде ведется с помощью 48 онлайн-камер видеонаблюдения "Лесохранитель", систем космического мониторинга. Оперативную обстановку помогают отслеживать пять квадрокоптеров. На вооружение лесного хозяйства в этом году передали еще 10 беспилотников.
"Пожароопасный сезон завершился… Начинаем готовиться к следующему сезону. Поставил ряд задач. Особое внимание - территориям с высокой пожарной опасностью, в этом перечне у нас 133 населенных пункта. Надо провести мониторинг парка техники, задействованной в обеспечении безопасности, чтобы при необходимости успеть доукомплектовать его", - подчеркнул глава региона.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Работу МВД и властей с мигрантами обсудили на комиссии Госсовета "Кадры"
5 ноября, 17:22
 
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала