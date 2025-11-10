https://ria.ru/20251110/shamsutdinov-2054003705.html
Шамсутдинов: импортозамещение - приоритет работы ГК "Полипласт"
Шамсутдинов: импортозамещение - приоритет работы ГК "Полипласт"
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импортозамещение является приоритетом работы ГК "Полипласт", на предприятиях проводится комплексная модернизация с внедрением передовых технологий, заявил председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов на выставке "Химия-2025".
Шамсутдинов представил инновационные разработки холдинга для ключевых отраслей российской промышленности главе Минпромторга РФ Антону Алиханову, который посетил стенд "Полипласта" на выставке.
"Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга мы вкладываемся в комплексную модернизацию производств и внедрение передовых технологий. Благодаря инновациям и увеличению мощностей, холдинг не только усиливает свои позиции на внутреннем рынке, но и повышает конкурентоспособность химической отрасли России на зарубежных площадках", – приводятся в сообщении слова Шамсутдинова.
В пресс-службе отметили, что продукция "Полипласта" охватывает сегодня практически все сферы промышленного применения химических добавок, среди которых металлургия и горнодобывающая отрасль, нефтегазовый сектор, строительство и производство стройматериалов, легкая и кожевенная промышленность.
По итогам встречи Алиханов подчеркнул важность выпускаемой холдингом продукции для развития химической отрасли и укрепления промышленной безопасности страны.