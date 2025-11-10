Рейтинг@Mail.ru
Шамсутдинов: импортозамещение - приоритет работы ГК "Полипласт" - РИА Новости, 10.11.2025
17:51 10.11.2025
Шамсутдинов: импортозамещение - приоритет работы ГК "Полипласт"
Шамсутдинов: импортозамещение - приоритет работы ГК "Полипласт"

Глава Минпромторга посетил стенд ГК "Полипласт" на выставке "Химия-2025"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Импортозамещение является приоритетом работы ГК "Полипласт", на предприятиях проводится комплексная модернизация с внедрением передовых технологий, заявил председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов на выставке "Химия-2025".
Шамсутдинов представил инновационные разработки холдинга для ключевых отраслей российской промышленности главе Минпромторга РФ Антону Алиханову, который посетил стенд "Полипласта" на выставке.
На спортивном форуме в Самаре представили экспозицию ХК Лада и ЦСК ВВС - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На спортивном форуме в Самаре представили экспозицию ХК "Лада" и ЦСК ВВС
7 ноября, 12:07
"Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга мы вкладываемся в комплексную модернизацию производств и внедрение передовых технологий. Благодаря инновациям и увеличению мощностей, холдинг не только усиливает свои позиции на внутреннем рынке, но и повышает конкурентоспособность химической отрасли России на зарубежных площадках", – приводятся в сообщении слова Шамсутдинова.
В пресс-службе отметили, что продукция "Полипласта" охватывает сегодня практически все сферы промышленного применения химических добавок, среди которых металлургия и горнодобывающая отрасль, нефтегазовый сектор, строительство и производство стройматериалов, легкая и кожевенная промышленность.
По итогам встречи Алиханов подчеркнул важность выпускаемой холдингом продукции для развития химической отрасли и укрепления промышленной безопасности страны.
Подписание соглашения о намерениях по международному сотрудничеству между флагманским предприятием ГК Полипласт ООО Полипласт Новомосковск и ОАО Нафтан - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ГК "Полипласт" подвела итоги участия в выставке "ИННОПРОМ.Беларусь"
2 октября, 16:18
 
