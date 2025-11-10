Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли более 130 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Малая Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Пролетарское Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что на харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области.