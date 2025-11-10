Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 10.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 10.11.2025 (обновлено: 12:53 10.11.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"
Украинские войска потеряли более 130 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
вооруженные силы украины
россия
волчанск
безопасность, россия, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

ВСУ потеряли за сутки более 130 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Украинские войска потеряли более 130 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Малая Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Пролетарское Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области.
"ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств", - добавили в МО РФ.
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера Князь Пожарский проекта Борей-А на заводе Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Смерть из глубины. От каких ракет невозможно защититься
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
