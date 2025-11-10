Северодвинские волонтеры отправляют маскировочные сети на СВО

Северодвинские волонтеры укрепляют масксети и отправляют их на СВО

АРХАНГЕЛЬСК, 10 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Северодвинской городской организации инвалидов Архангельской области укрепляют промышленные маскировочные сети капроновой основой и отправляют изделия на передовую спецоперации, сообщили в региональном штабе "Вместе мы сильнее".

"Коллектив Северодвинской городской организации инвалидов взялся за нестандартную, но крайне важную задачу: укрепить промышленные маскировочные сети, добавив к ним прочную капроновую основу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без этого дополнительного слоя сети были менее надёжными, но после доработки они стали пригодны для использования в полевых условиях — там, где от качества маскировки зависит безопасность бойцов.