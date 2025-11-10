Рейтинг@Mail.ru
Северодвинские волонтеры отправляют маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:30 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/set-2053965714.html
Северодвинские волонтеры отправляют маскировочные сети на СВО
Северодвинские волонтеры отправляют маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 10.11.2025
Северодвинские волонтеры отправляют маскировочные сети на СВО
Волонтеры из Северодвинской городской организации инвалидов Архангельской области укрепляют промышленные маскировочные сети капроновой основой и отправляют... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:30:00+03:00
2025-11-10T15:30:00+03:00
надежные люди
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053952977_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50b5faa0caa5214eee2e6bcaa7683304.jpg
https://ria.ru/20251107/svo-2053413310.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053952977_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c1fb3b34c0a37733793eb698c8ddf8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область
Надежные люди, Архангельская область
Северодвинские волонтеры отправляют маскировочные сети на СВО

Северодвинские волонтеры укрепляют маскировочные сети и отправляют их на СВО

© Фото : Штаб "Вместе мы сильнее" Архангельской областиСеверодвинские волонтеры укрепляют масксети и отправляют их на СВО
Северодвинские волонтеры укрепляют масксети и отправляют их на СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Штаб "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 10 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Северодвинской городской организации инвалидов Архангельской области укрепляют промышленные маскировочные сети капроновой основой и отправляют изделия на передовую спецоперации, сообщили в региональном штабе "Вместе мы сильнее".
"Коллектив Северодвинской городской организации инвалидов взялся за нестандартную, но крайне важную задачу: укрепить промышленные маскировочные сети, добавив к ним прочную капроновую основу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без этого дополнительного слоя сети были менее надёжными, но после доработки они стали пригодны для использования в полевых условиях — там, где от качества маскировки зависит безопасность бойцов.
"За короткое время волонтёры организации подготовили две полноценные маскировочные сети, которые уже отправлены на передовую. Работа велась с особой тщательностью — каждый узел проверялся, каждая нить укреплялась, чтобы сети выдерживали нагрузки и погодные условия", - пояснили в штабе.
Новая партия гуманитарной помощи отправлена Законодательным Собранием Нижегородской области в зону проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
7 ноября, 12:36
 
Надежные людиАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала