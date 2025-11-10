https://ria.ru/20251110/set-2053965714.html
Северодвинские волонтеры отправляют маскировочные сети на СВО
2025-11-10T15:30:00+03:00
надежные люди
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
АРХАНГЕЛЬСК, 10 ноя – РИА Новости. Волонтеры из Северодвинской городской организации инвалидов Архангельской области укрепляют промышленные маскировочные сети капроновой основой и отправляют изделия на передовую спецоперации, сообщили в региональном штабе "Вместе мы сильнее".
"Коллектив Северодвинской городской организации инвалидов взялся за нестандартную, но крайне важную задачу: укрепить промышленные маскировочные сети, добавив к ним прочную капроновую основу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без этого дополнительного слоя сети были менее надёжными, но после доработки они стали пригодны для использования в полевых условиях — там, где от качества маскировки зависит безопасность бойцов.
"За короткое время волонтёры организации подготовили две полноценные маскировочные сети, которые уже отправлены на передовую. Работа велась с особой тщательностью — каждый узел проверялся, каждая нить укреплялась, чтобы сети выдерживали нагрузки и погодные условия", - пояснили в штабе.