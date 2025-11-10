https://ria.ru/20251110/semya-2053991569.html
Более 300 молодых семей на Кубани получили господдержку на жилье в 2025 г
Более 300 молодых семей на Кубани получили господдержку на жилье в 2025 г - РИА Новости, 10.11.2025
Более 300 молодых семей на Кубани получили господдержку на жилье в 2025 г
Более 300 молодых семей получили в 2025 году поддержку на улучшение жилищных условий по госпрограмме, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:13:00+03:00
2025-11-10T17:13:00+03:00
2025-11-10T17:13:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848689975_0:156:2987:1836_1920x0_80_0_0_75a612c89382703b02ce83c4fd345b42.jpg
https://ria.ru/20251031/kondratev-2052126036.html
https://ria.ru/20251031/opyt-2052134802.html
краснодарский край
новороссийск
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848689975_167:0:2822:1991_1920x0_80_0_0_d1f9b007a147b8783ee5095ed018cca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, краснодар
Краснодарский край, Краснодарский край, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Краснодар
Более 300 молодых семей на Кубани получили господдержку на жилье в 2025 г
Более 300 молодых семей на Кубани получили выплаты на улучшение жилищных условий
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Более 300 молодых семей получили в 2025 году поддержку на улучшение жилищных условий по госпрограмме, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным пресс-службы краевой администрации, социальная выплата предоставляется по краевой госпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".
"Собственное жилье является важной основой стабильности и уверенности в будущем для каждого человека. В 2025 году на Кубани более 300 молодых семей получили свидетельства о праве на государственную поддержку при улучшении жилищных условий. В их числе нуждающиеся в особой заботе, 139 многодетных семей – на эти цели направили 805 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. А также 150 семей участников специальной военной операции - им выделили более 242 миллионов рублей из краевого бюджета. Свое право на выплату уже реализовали 295 семей", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
В 2025 году больше всего социальных выплат по краевой госпрограмме предоставили семьям в Новороссийске, Краснодаре и Геленджике, а также в Северском районе, рассказали в пресс-службе администрации региона.
Размер выплаты зависит от норматива стоимости квадратного метра, установленного муниципальным образованием, уточнили в пресс-службе. Господдержку предоставляют молодым семьям, которые признаны нуждающимися в жилье, при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Средства можно направить на покупку квартиры или дома, первоначальный взнос или погашение ипотеки.