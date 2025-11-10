Более 300 молодых семей на Кубани получили господдержку на жилье в 2025 г

КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Более 300 молодых семей получили в 2025 году поддержку на улучшение жилищных условий по госпрограмме, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным пресс-службы краевой администрации, социальная выплата предоставляется по краевой госпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

"Собственное жилье является важной основой стабильности и уверенности в будущем для каждого человека. В 2025 году на Кубани более 300 молодых семей получили свидетельства о праве на государственную поддержку при улучшении жилищных условий. В их числе нуждающиеся в особой заботе, 139 многодетных семей – на эти цели направили 805 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. А также 150 семей участников специальной военной операции - им выделили более 242 миллионов рублей из краевого бюджета. Свое право на выплату уже реализовали 295 семей", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

В 2025 году больше всего социальных выплат по краевой госпрограмме предоставили семьям в Новороссийске, Краснодаре и Геленджике, а также в Северском районе, рассказали в пресс-службе администрации региона.