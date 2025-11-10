https://ria.ru/20251110/sberbank-2053939219.html
Греф доложил президенту о развитии сферы технологических инноваций
Греф доложил президенту о развитии сферы технологических инноваций - РИА Новости, 10.11.2025
Греф доложил президенту о развитии сферы технологических инноваций
Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле о развитии сферы технологических инноваций и ситуации с выдачей ипотеки
Встреча Путина с главой Сбербанка Грефом
Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка Грефом, обсуждалось в том числе развитие сервисов бесконтактной оплаты.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле о развитии сферы технологических инноваций и ситуации с выдачей ипотеки. Главное в материале — РИА Новости.
Греф
рассказал, что Сбербанк вывел на рынок платежей новинку взамен Apple Pay:
«
"Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно. В первый месяц, как мы запустили ее, сразу же огромное количество людей стало платить с помощью телефона опять. Очень удобно, быстро, одна секунда".
Герман Греф
глава Сбербанка
Две технологии не имеют аналогов в мире — это "плата лицом" и "Вжух" (платеж с помощью Bluetooth). В стране уже работает 1,3 миллиона терминалов.
Глава "Сбера" уточнил, что выдачи ипотеки в 2025-м будет значительно меньше, чем в прошлом году:
«
"Мы будем примерно на пять-семь процентов ниже, чем в прошлом году, рынок будет примерно на 10-15 процентов ниже".
Герман Греф
глава Сбербанка
По словам Грефа, Сбербанк России в этом году выплатил 787 миллиардов дивидендов, это рекорд на российском рынке:
«
"Мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем. Планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше".
Герман Греф
глава Сбербанка
Президент, со своей стороны, отметил солидную устойчивость кредитной организации.
Путин встретился с Грефом второй раз за год, предыдущий раз — в конце июля. Тогда они обсудили итоги работы Сбербанка за 2024-й.