14:03 10.11.2025 (обновлено: 16:59 10.11.2025)
Греф доложил президенту о развитии сферы технологических инноваций
экономика
владимир путин
герман греф
сбербанк россии
экономика, владимир путин, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле о развитии сферы технологических инноваций и ситуации с выдачей ипотеки. Главное в материале — РИА Новости.

О новых технологиях

Греф рассказал, что Сбербанк вывел на рынок платежей новинку взамен Apple Pay:
«

"Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно. В первый месяц, как мы запустили ее, сразу же огромное количество людей стало платить с помощью телефона опять. Очень удобно, быстро, одна секунда".

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit
Герман Греф
глава Сбербанка
Две технологии не имеют аналогов в мире — это "плата лицом" и "Вжух" (платеж с помощью Bluetooth). В стране уже работает 1,3 миллиона терминалов.

Об ипотеке

Глава "Сбера" уточнил, что выдачи ипотеки в 2025-м будет значительно меньше, чем в прошлом году:
«

"Мы будем примерно на пять-семь процентов ниже, чем в прошлом году, рынок будет примерно на 10-15 процентов ниже".

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit
Герман Греф
глава Сбербанка

О рекордных дивидендах

По словам Грефа, Сбербанк России в этом году выплатил 787 миллиардов дивидендов, это рекорд на российском рынке:
«
"Мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем. Планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше".
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit
Герман Греф
глава Сбербанка
Президент, со своей стороны, отметил солидную устойчивость кредитной организации.

Путин встретился с Грефом второй раз за год, предыдущий раз — в конце июля. Тогда они обсудили итоги работы Сбербанка за 2024-й.

ЭкономикаВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк России
 
 
