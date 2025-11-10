Рейтинг@Mail.ru
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay - РИА Новости, 10.11.2025
14:21 10.11.2025
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay - РИА Новости, 10.11.2025
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
"Сбер" продолжает развивать технологии, вывел на рынок новые решения для оплаты взамен Apple Pay, огромное количество людей ими пользуется, рассказал глава... РИА Новости, 10.11.2025
технологии, россия, герман греф, владимир путин, apple, сбер, сбербанк россии, экономика
Технологии, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Apple, Сбер, Сбербанк России, Экономика
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay

Греф: "Сбер" вывел на рынок новые решения для оплаты взамен Apple Pay

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Сбер" продолжает развивать технологии, вывел на рынок новые решения для оплаты взамен Apple Pay, огромное количество людей ими пользуется, рассказал глава Сбербанка Герман Греф президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы продолжаем развивать технологии, недавно вывели новые технологии на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay, был очень популярен для платежей телефоном, они закрыли так называемый NFC-порт, и россияне перестали иметь возможность платить. Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно", - сказал Греф.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на международном саммите по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
1 октября, 12:55
"В первый месяц (как - ред.) мы запустили, сразу же огромное количество людей стало платить с помощью телефона, опять очень удобно, быстро, одна секунда", - добавил он.
"Сбер" 25 августа вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух".
Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России, а Сбербанк были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
27 февраля, 12:34
 
