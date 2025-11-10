Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции

ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Освобожденный из-под стражи под судебный контроль бывший президент Франции Николя Саркози заявил в понедельник, что отныне будет готовиться к слушаниям по апелляции и сосредоточит всю энергию на доказывании своей невиновности.

Ранее в понедельник апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы Саркози и его помещении под судебный контроль. Бывший глава государства вернулся домой спустя час после рассмотрения ходатайства, передавала корреспондент РИА Новости.

"Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель - доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать", - сообщил Саркози на своей странице в социальной сети Х.

Помимо этого, экс-президент также поблагодарил людей, которые высказывали ему поддержку после заключения в тюрьму и писали письма.

"Теперь, когда я вновь на свободе и вернулся к семье, я хочу сказать всем тем, кто писал мне, поддерживал и защищал, как я им за это благодарен. Ваши тысячи отзывов потрясли меня и дали мне силы перенести это испытание", - написал он.

Саркози поместили 21 октября в парижскую тюрьму Санте, где он должен был отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил. Помещение Саркози в тюрьму является первым случаем реального заключения в тюрьму бывшего главы государства в истории Пятой французской республики.

Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.