Рейтинг@Mail.ru
Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sarkozi-2054037494.html
Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции
Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции - РИА Новости, 10.11.2025
Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции
Освобожденный из-под стражи под судебный контроль бывший президент Франции Николя Саркози заявил в понедельник, что отныне будет готовиться к слушаниям по... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T20:46:00+03:00
2025-11-10T20:46:00+03:00
в мире
франция
ливия
николя саркози
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131006/75/1310067567_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_970f14a26c19cb62f02ab5150f02ff84.jpg
https://ria.ru/20251110/sarkozi-2053996308.html
https://ria.ru/20251110/sarkozi-2053948863.html
франция
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131006/75/1310067567_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_d0327b2e4197f8153dd36b28cad47949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, ливия, николя саркози, жеральд дарманен
В мире, Франция, Ливия, Николя Саркози, Жеральд Дарманен
Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции

Саркози заявил, что будет готовиться к доказыванию невиновности

© AP Photo / Thibault CamusНиколя Саркози
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Николя Саркози. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Освобожденный из-под стражи под судебный контроль бывший президент Франции Николя Саркози заявил в понедельник, что отныне будет готовиться к слушаниям по апелляции и сосредоточит всю энергию на доказывании своей невиновности.
Ранее в понедельник апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы Саркози и его помещении под судебный контроль. Бывший глава государства вернулся домой спустя час после рассмотрения ходатайства, передавала корреспондент РИА Новости.
Автомобиль, в котором предположительно находится бывший президент Франции Николя Саркози, покидает тюрьму Сант - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Освобожденный из-под стражи Саркози вернулся домой
Вчера, 17:27
"Теперь я буду готовиться к слушаниям по апелляции. Вся моя энергия направлена на единственную цель - доказать мою невиновность. Истина восторжествует. Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать", - сообщил Саркози на своей странице в социальной сети Х.
Помимо этого, экс-президент также поблагодарил людей, которые высказывали ему поддержку после заключения в тюрьму и писали письма.
"Теперь, когда я вновь на свободе и вернулся к семье, я хочу сказать всем тем, кто писал мне, поддерживал и защищал, как я им за это благодарен. Ваши тысячи отзывов потрясли меня и дали мне силы перенести это испытание", - написал он.
Саркози поместили 21 октября в парижскую тюрьму Санте, где он должен был отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил. Помещение Саркози в тюрьму является первым случаем реального заключения в тюрьму бывшего главы государства в истории Пятой французской республики.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
Несмотря на освобождение Саркози из тюрьмы под судебный контроль, в отношении экс-президента сохраняется ряд ограничений, передавал телеканал BFMTV. В частности, ему запрещено покидать территорию Франции до рассмотрения апелляции по его делу в марте 2026 года, а также вступать в контакт с другими фигурантами дела и нынешним министром юстиции Жеральдом Дарманеном.
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Саркози назвал жизнь в тюрьме кошмаром
Вчера, 14:39
 
В миреФранцияЛивияНиколя СаркозиЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала