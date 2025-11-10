Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sarkozi-2053929429.html
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор - РИА Новости, 10.11.2025
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор
Прокуратура при апелляционном суде Парижа запросила освобождение экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы под судебный надзор, сообщил в понедельник... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:11:00+03:00
2025-11-10T13:11:00+03:00
в мире
франция
париж
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872362336_0:215:2858:1823_1920x0_80_0_0_629df0c9e64693c164f8661202c4cdfc.jpg
https://ria.ru/20251106/sarkozi-2053193872.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872362336_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ed6e9cc0ec6725ac3feb27d160115c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, николя саркози
В мире, Франция, Париж, Николя Саркози
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор

Прокуратура в Париже запросила освободить Саркози из тюрьмы под судебный надзор

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура при апелляционном суде Парижа запросила освобождение экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы под судебный надзор, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
"Прокуратура… запрашивает освобождение Николя Саркози и его помещение под судебный контроль", - сказано в материале.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Саркози отказывается есть тюремную еду, сообщили СМИ
6 ноября, 14:45
 
В миреФранцияПарижНиколя Саркози
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала