Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 10.11.2025
16:02 10.11.2025
Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии, считает эксперт
Санкции против "Лукойла" могут спровоцировать серьезный энергетический кризис в Молдавии, заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык. РИА Новости, 10.11.2025
Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии, считает эксперт

Калмык: санкции против "Лукойла" грозят энергетическим кризисом в Молдавии

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Санкции против "Лукойла" могут спровоцировать серьезный энергетический кризис в Молдавии, заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык.
"Санкции против "Лукойла" ударят по Молдавии. Для Молдавии этот кризис будет существенным, потому что отсутствуют другие источники поставок. Нам необходимо время для того, чтобы мы нашли альтернативные источники для поставки в Молдавию. Проблема решаемая, но это будет дорого", - заявил Калмык в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, исполнение этих санкций приведет к подорожанию нефтепродуктов, а соответственно, и импорту роста цен. "Этот кризис приведет к тому, что все нефтепродукты подорожают. Это будет исходить от международного рынка, не от Молдавии. Это будет импорт роста цен", - отметил экс-министр.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
АЗС Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Молдавии "Лукойлу" назвали срок для продажи активов, сообщили СМИ
7 ноября, 15:39
 
