Ушедший на Камчатку борт из Москвы прибудет на Чукотку вечером 10 ноября
04:10 10.11.2025
Ушедший на Камчатку борт из Москвы прибудет на Чукотку вечером 10 ноября
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Самолет Москва-Анадырь, который 8 ноября из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, прибудет в столицу Чукотки вечером в понедельник, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки").
Дальневосточная транспортная прокуратура 7 ноября сообщила, что вылет рейса авиакомпании "Россия" из Анадыря в Москву задержан до субботы, 8 ноября, из-за непогоды на Чукотке, отправления ждут 325 пассажиров. АТА 8 ноября информировало, что рейс 6865 Москва-Анадырь ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово, соответственно, обратный рейс в столицу также задержан.
"Информация по рейсу SU6866 от 7 ноября (ушедшем на запасной аэродром в аэропорту Елизово) далее рейс SU6867/6868: планируемое прибытие рейса SU6867 Елизово-Анадырь 18.35 (09.35 мск)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 22.35 (13.25 мск) планируется вылет рейса SU6866 Анадырь - Москва за 10 ноября.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Самолет Москва-Анадырь из-за непогоды на Чукотке ушел на запасной аэродром
8 ноября, 04:24
 
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
