Ушедший на Камчатку борт из Москвы прибудет на Чукотку вечером 10 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Самолет Москва-Анадырь, который 8 ноября из-за непогоды в Чукотском АО ушел на запасной аэродром Елизово на Камчатке, прибудет в столицу Чукотки вечером в понедельник, сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки ("АТА Чукотки").