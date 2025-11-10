https://ria.ru/20251110/safonov-2054011133.html
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов допустил, что в "Пари Сен-Жермен" опасаются конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T18:18:00+03:00
2025-11-10T18:18:00+03:00
2025-11-10T19:13:00+03:00
Кафанов: в "ПСЖ" есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье
НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов допустил, что в "Пари Сен-Жермен" опасаются конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым и французом Люка Шевалье.
Присоединившийся к "ПСЖ" летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Шевалье
. Согласно порталу Transfermarkt, переход Шевалье в августе обошелся парижанам в 40 миллионов евро. Голкипер отыграл 17 матчей, пропустил 18 мячей и в семи встречах отыграл на ноль.
«
"Он (Шевалье) не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Когда дадут шанс Матвею, хочется, чтобы ему дали две-три игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго. Думаю, в "ПСЖ" есть опасения (что Сафонов вытеснит Шевалье), потому что он стоит 40 миллионов", - сказал Кафанов
журналистам.
"Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым, но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее. У Матвея до этого все шло очень гладко и в такой ситуации он оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Он ничего плохого не говорил, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть", - добавил тренер.