Рейтинг@Mail.ru
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:18 10.11.2025 (обновлено: 19:13 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/safonov-2054011133.html
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов допустил, что в "Пари Сен-Жермен" опасаются конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T18:18:00+03:00
2025-11-10T19:13:00+03:00
футбол
спорт
люка шевалье
виталий кафанов
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019294_0:37:1080:645_1920x0_80_0_0_a34bcdef1119f490964fdd837cd96435.jpg
/20251110/pszh-2053844872.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019294_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b8f87e7e409905a50057f154ec957496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, люка шевалье, виталий кафанов, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Люка Шевалье, Виталий Кафанов, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Сборная России по футболу
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье

Кафанов: в "ПСЖ" есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фотография из соцсетей
Читать в
Дзен
НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов допустил, что в "Пари Сен-Жермен" опасаются конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым и французом Люка Шевалье.
Присоединившийся к "ПСЖ" летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Шевалье. Согласно порталу Transfermarkt, переход Шевалье в августе обошелся парижанам в 40 миллионов евро. Голкипер отыграл 17 матчей, пропустил 18 мячей и в семи встречах отыграл на ноль.
«
"Он (Шевалье) не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Когда дадут шанс Матвею, хочется, чтобы ему дали две-три игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго. Думаю, в "ПСЖ" есть опасения (что Сафонов вытеснит Шевалье), потому что он стоит 40 миллионов", - сказал Кафанов журналистам.
"Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым, но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее. У Матвея до этого все шло очень гладко и в такой ситуации он оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Он ничего плохого не говорил, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть", - добавил тренер.
Жоау Невеш - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции
10 ноября, 00:58
 
ФутболСпортЛюка ШевальеВиталий КафановМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Сборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала