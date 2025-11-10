Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье

"Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым, но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее. У Матвея до этого все шло очень гладко и в такой ситуации он оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Он ничего плохого не говорил, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть", - добавил тренер.