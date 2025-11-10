Рыбакина поднялась в топ-5 рейтинга WTA после победы на итоговом турнире

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина поднялась с шестой на пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.