Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина поднялась в топ-5 рейтинга WTA после победы на итоговом турнире - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:05 10.11.2025 (обновлено: 08:14 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/rybakina-2053866875.html
Рыбакина поднялась в топ-5 рейтинга WTA после победы на итоговом турнире
Рыбакина поднялась в топ-5 рейтинга WTA после победы на итоговом турнире - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Рыбакина поднялась в топ-5 рейтинга WTA после победы на итоговом турнире
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина поднялась с шестой на пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T08:05:00+03:00
2025-11-10T08:14:00+03:00
теннис
спорт
россия
сша
казахстан
полина кудерметова
оксана селехметьева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873054043_0:16:1440:826_1920x0_80_0_0_dd829fa5526bc7f351bb64fd3f080333.jpg
/20251108/tennis-2053722873.html
/20251109/rybakina-2053732277.html
россия
сша
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873054043_86:0:1355:952_1920x0_80_0_0_4502ceb3d9f6cd2ba1987ba966b2c9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сша, казахстан, полина кудерметова, оксана селехметьева
Теннис, Спорт, Россия, США, Казахстан, Полина Кудерметова, Оксана Селехметьева
Рыбакина поднялась в топ-5 рейтинга WTA после победы на итоговом турнире

Рыбакина поднялась на пятое место рейтинга WTA после победы на итоговом турнире

© Фото : Сайт WTAЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Сайт WTA
Елена Рыбакина. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина поднялась с шестой на пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В субботу Рыбакина одержала победу на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, обыграв в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. По ходу турнира представительница Казахстана не потерпела ни одного поражения, выиграв пять матчей кряду.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Токаев наградил Рыбакину орденом за победу на итоговом турнире WTA
8 ноября, 22:24
Тройка лидеров осталась неизменной, Соболенко - первая ракетка мира, второй идет полька Ига Швёнтек, на третьем месте американка Кори Гауфф.
Россиянка Анна Блинкова поднялась с 63-й на 62-ю строчку рейтинга, ее соотечественница Полина Кудерметова опустилась с 88-го на 90-е место, Оксана Селехметьева потеряла одну позицию и идет 97-й. Остальные россиянки сохранили свои позиции в рейтинге. Первой ракеткой страны остается 18-летняя Мирра Андреева.
Рейтинг WTA, версия от 10 ноября:
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа
9 ноября, 01:55
 
ТеннисСпортРоссияСШАКазахстанПолина КудерметоваОксана Селехметьева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала