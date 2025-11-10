Рыбакина поднялась в топ-5 рейтинга WTA после победы на итоговом турнире

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина поднялась с шестой на пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В субботу Рыбакина одержала победу на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, обыграв в финале первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. По ходу турнира представительница Казахстана не потерпела ни одного поражения, выиграв пять матчей кряду.
Тройка лидеров осталась неизменной, Соболенко - первая ракетка мира, второй идет полька Ига Швёнтек, на третьем месте американка Кори Гауфф.
Россиянка Анна Блинкова поднялась с 63-й на 62-ю строчку рейтинга, ее соотечественница Полина Кудерметова опустилась с 88-го на 90-е место, Оксана Селехметьева потеряла одну позицию и идет 97-й. Остальные россиянки сохранили свои позиции в рейтинге. Первой ракеткой страны остается 18-летняя Мирра Андреева.
Рейтинг WTA, версия от 10 ноября:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10870 очков;
- 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8395;
- 3 (3). Кори Гауфф (США) - 6763;
- 4 (4). Аманда Анисимова (США) - 6287;
- 5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850;
- 6 (5). Джессика Пегула (США) - 5583;
- 7 (7). Мэдисон Киз (США) - 4335;
- 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4325;
- 9 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4319;
- 10 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
- 17 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 2209...
- 21 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1866...
- 30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 1558...
- 33 (33). Анна Калинская (Россия) - 1461...
- 47 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1184...
- 51 (51). Анастасия Потапова (Россия) - 1131...
- 62 (63). Анна Блинкова (Россия) - 1018...
- 90 (88). Полина Кудерметова (Россия) - 809...
- 97 (96). Оксана Селехметьева (Россия) - 783.