Рейтинг@Mail.ru
Более ста компаний с немецким участием открылось в России - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/rossiya-2053868960.html
Более ста компаний с немецким участием открылось в России
Более ста компаний с немецким участием открылось в России - РИА Новости, 10.11.2025
Более ста компаний с немецким участием открылось в России
Более 100 компаний, учредителями которых являются немецкие физические или юридические лица, открылось в России с конца 2021 по 2025 год, подсчитали для РИА... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T08:19:00+03:00
2025-11-10T08:19:00+03:00
экономика
россия
германия
ассоциация российских банков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
https://ria.ru/20251105/mishustin-2052980487.html
https://ria.ru/20251107/rossija-2053493723.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_13b63c59f6311a0f9069dafb457c5bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, германия, ассоциация российских банков
Экономика, Россия, Германия, Ассоциация российских банков
Более ста компаний с немецким участием открылось в России

Более ста компаний с немецким участием открылось в России за четыре года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 100 компаний, учредителями которых являются немецкие физические или юридические лица, открылось в России с конца 2021 по 2025 год, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
"За четыре года учредители из Германии открыли в России больше 100 новых компаний, 400 организаций были ликвидированы. За этот период немецкие граждане и фирмы вошли в состав учредителей почти 400 отечественных фирм", - рассказали в компании.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мишустин обсудил с главой Роскачества уход иностранных компаний из России
5 ноября, 15:08
Замдиректора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов отметил, что часть компаний сменила форму присутствия. Это выражается в виде передачи активов, получении российского гражданства владельцами бизнеса, локализации производства и смены юридической формы.
"Этот скрытый или реальный переход означает, что немецкая компания может и не быть видна, но цепочки производства, технологии и управленцы могут остаться. Но может быть и реальный переход. Так поступил менеджер компании "Металок Рус" – Лео Эппингер. Он предложил выкупить бизнес в РФ и взял управление на себя. И даже получил российское гражданство. Компания занимается инженерно-техническим сервисом: механической обработкой оборудования на объекте заказчика, метрологическими услугами, восстановлением валов, ремонтом чугунных конструкций, напылением металла, расточкой, сверлением и другими операциями", - рассказал эксперт.
По данным Rusprofile, по состоянию на октябрь 2025 года в России зарегистрировано 1948 действующих компаний, в которых учредителями являются физические либо юридические лица из Германии. Так, в 2025 году зарегистрировано 16 компаний, в 2024 - 25, в 2023 - 28, в 2022 - 36. Итого за 4 года - 105 новых фирм.
На конец 2021 года таких компаний было 1926, из них в настоящее время действуют 1452, ликвидированы - 401, в процессе реорганизации - 10, в процессе ликвидации - 49, в процессе банкротства - 14.
Как рассказал Копосов, наиболее заметным уход немецких предпринимателей оказался в сфере промышленного оборудования, машиностроения, сервиса по обслуживанию крупного оборудования и турбин. "За 4 года мы видим снижение экспорта из Германии в Россию именно по машинам и оборудованию: за 2019-2023 годы снижение наблюдается примерно на 76%", - уточнил эксперт.
Кроме того, он добавил, что "в отчёте о торговле Германии с Россией отмечается, что экспорт автомобилей и автокомпонентов сокращался крайне резко - примерно на 94%".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Суд частично аннулировал в России два бренда Victoria's Secret
7 ноября, 16:55
 
ЭкономикаРоссияГерманияАссоциация российских банков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала