Более ста компаний с немецким участием открылось в России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 100 компаний, учредителями которых являются немецкие физические или юридические лица, открылось в России с конца 2021 по 2025 год, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
Замдиректора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов отметил, что часть компаний сменила форму присутствия. Это выражается в виде передачи активов, получении российского гражданства владельцами бизнеса, локализации производства и смены юридической формы.
"Этот скрытый или реальный переход означает, что немецкая компания может и не быть видна, но цепочки производства, технологии и управленцы могут остаться. Но может быть и реальный переход. Так поступил менеджер компании "Металок Рус" – Лео Эппингер. Он предложил выкупить бизнес в РФ и взял управление на себя. И даже получил российское гражданство. Компания занимается инженерно-техническим сервисом: механической обработкой оборудования на объекте заказчика, метрологическими услугами, восстановлением валов, ремонтом чугунных конструкций, напылением металла, расточкой, сверлением и другими операциями", - рассказал эксперт.
По данным Rusprofile, по состоянию на октябрь 2025 года в России зарегистрировано 1948 действующих компаний, в которых учредителями являются физические либо юридические лица из Германии. Так, в 2025 году зарегистрировано 16 компаний, в 2024 - 25, в 2023 - 28, в 2022 - 36. Итого за 4 года - 105 новых фирм.
На конец 2021 года таких компаний было 1926, из них в настоящее время действуют 1452, ликвидированы - 401, в процессе реорганизации - 10, в процессе ликвидации - 49, в процессе банкротства - 14.
Как рассказал Копосов, наиболее заметным уход немецких предпринимателей оказался в сфере промышленного оборудования, машиностроения, сервиса по обслуживанию крупного оборудования и турбин. "За 4 года мы видим снижение экспорта из Германии в Россию именно по машинам и оборудованию: за 2019-2023 годы снижение наблюдается примерно на 76%", - уточнил эксперт.
Кроме того, он добавил, что "в отчёте о торговле Германии с Россией отмечается, что экспорт автомобилей и автокомпонентов сокращался крайне резко - примерно на 94%".