В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новый механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, введение такого механизма планируется в стране поэтапно, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.

"Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны", - ответили в ведомстве на вопрос о разработке механизма технологического сбора в стране.

Минпромторге РФ пояснили, что средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны.

"Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли", - сказали в министерстве.

Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, отметили в министерстве.

В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.

"Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", - пояснили в Минпромторге РФ.