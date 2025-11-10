Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 10.11.2025 (обновлено: 16:13 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/rossija-2053967597.html
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора - РИА Новости, 10.11.2025
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора
Новый механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, введение такого механизма... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:41:00+03:00
2025-11-10T16:13:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008677276_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_488fb1faf358e2013f5d4a6e31b1f382.jpg
https://ria.ru/20251110/minpromtorg--2053967265.html
https://ria.ru/20250422/kompyuter-2012723393.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008677276_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_981ea8dda378a53ba62c39e7a31ae606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минпромторге рассказали о новом механизме технологического сбора

Минпромторг: технологический сбор разработан для развития промышленности РФ

© РИА Новости / Павел ЛисицынМатеринская плата на производстве электронных компонентов
Материнская плата на производстве электронных компонентов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Материнская плата на производстве электронных компонентов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новый механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, введение такого механизма планируется в стране поэтапно, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
"Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны", - ответили в ведомстве на вопрос о разработке механизма технологического сбора в стране.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Минпромторге рассказали о планах по введению технологического сбора
Вчера, 15:39
В Минпромторге РФ пояснили, что средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны.
"Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли", - сказали в министерстве.
Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, отметили в министерстве.
В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.
"Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", - пояснили в Минпромторге РФ.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к Минпромторгу и Минфину сообщила, что власти определились о реализации нового механизма технологического сбора. Поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, Минфин в свою очередь внес это 6 ноября на рассмотрение правительства. При принятии поправок технологический сбор может начать действовать с 1 сентября 2026 года.
Логотип Hewlett-Packard - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Минпромторг предложил прекратить параллельный импорт ноутбуков HP и Fujitsu
22 апреля, 13:56
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала