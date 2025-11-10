Рейтинг@Mail.ru
Ромашина прокомментировала назначение главным тренером синхронисток
15:22 10.11.2025 (обновлено: 16:16 10.11.2025)
Ромашина прокомментировала назначение главным тренером синхронисток
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала журналистам, что испытала радость, волнение, страх и чувство... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
спорт, татьяна покровская, светлана ромашина, синхронное плавание
Спорт, Татьяна Покровская, Светлана Ромашина, Синхронное плавание
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала журналистам, что испытала радость, волнение, страх и чувство ответственности, став преемницей главного тренера национальной сборной Татьяны Покровской.
В понедельник Покровская заявила, что Ромашина сменит ее на посту главного тренера сборной по синхронному плаванию. Покровская продолжит помогать Федерации водных видов спорта России и всему тренерскому штабу в статусе советника председателя организации.
«
"Прямо в эту секунду чтобы я узнала об этой новости, нет, такого не было. Но, вы знаете, к таким вещам, наверное, все равно невозможно быть готовой. Поэтому те эмоции, которые вы видели или видите, - настоящие, искренние. Их невозможно сдержать. Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и огромное чувство ответственности. Конечно, это настоящее здесь и сейчас", - сказала Ромашина.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
"Быть полезным стране". Ромашина заявила о готовности помогать ОКР
25 октября 2024, 11:14
«
"Мне кажется, оценить вклад Татьяны Николаевны практически невозможно. Такое количество олимпийских чемпионов, которые вышли из сборной под ее руководством, - это нечто невероятное. Но я бы хотела отметить не только золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и других соревнований. Главное - что из-под ее крыла всегда выходили не просто спортсмены, а личности. Никто не терял себя, каждый сохранял индивидуальность. Несмотря на то, что у нас командный вид спорта, после завершения карьеры все находят свое дело, умеют реализовать себя. И, конечно, за это ей огромное спасибо", - отметила Ромашина.
Покровской 75 лет, она возглавила сборную России в 1998 году. Под руководством Покровской российские синхронистки не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). Также Покровская возглавляла Объединенную команду по синхронному плаванию на Играх в Барселоне в 1992 году.
Наталья Ищенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ищенко оценила выступление российских синхронистов на ЧМ в Сингапуре
5 ноября, 10:37
 
СпортТатьяна ПокровскаяСветлана РомашинаСинхронное плавание
 
