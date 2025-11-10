Рейтинг@Mail.ru
Как "Рокфеллер" вошел в круг мировой элиты: история неузнанного мошенника
16:45 10.11.2025
Как "Рокфеллер" вошел в круг мировой элиты: история неузнанного мошенника
Как "Рокфеллер" вошел в круг мировой элиты: история неузнанного мошенника - РИА Новости, 10.11.2025
Как "Рокфеллер" вошел в круг мировой элиты: история неузнанного мошенника
Невероятный мужчина успел пообедать с четой Бушей, попасть на прием к президенту США Биллу Клинтону и подружиться с представителями западного истеблишмента... РИА Новости, 10.11.2025
Как "Рокфеллер" вошел в круг мировой элиты: история неузнанного мошенника

Николас Рокфеллер и Билл Клинтон
Николас Рокфеллер и Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Опубликовано Daily Mail
Николас Рокфеллер и Билл Клинтон
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Невероятный мужчина успел пообедать с четой Бушей, попасть на прием к президенту США Биллу Клинтону и подружиться с представителями западного истеблишмента. Звали его Николас Рокфеллер. Только после смерти выяснилось, что в шкафу респектабельного юриста было припрятано много "скелетов".

Сорок лет водил за нос мировую элиту

В течение 40 лет Николас Рокфеллер был известен своему ближайшему окружению как эксцентричный отпрыск семьи миллиардеров Рокфеллеров, выпускник Йельского университета и партнер крупных юридических фирм США.
Он утверждал, что контролирует фонд с сотнями миллионов долларов, дружил с высокопоставленными чиновниками Белого дома и известными политиками. Никто из них не знал о подвохе.

Бонни и Клайд из Луизианы

Будущий Рокфеллер родился в 1940-е годы в Луизиане. Его отец-фермер славянского происхождения трагически погиб на стройке. Мальчику тогда было всего четыре месяца.
Он вырос с матерью, отчимом и младшей сестрой Лори. Семья жила в крошечном доме на окраине Нового Орлеана.
© РИА Новости, Аврора/Александр Архангельский . Мария ТабакНовый Орлеан: пять лет после "Катрины"
Новый Орлеан: пять лет после Катрины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости, Аврора/Александр Архангельский . Мария Табак
Новый Орлеан: пять лет после "Катрины"
Еще в школе, прослывший талантливым учеником и первым красавчиком класса, он сумел завоевать сердце потрясающей блондинки Моннетт Колффилд. Та стала его женой на всю жизнь.
Мальчика звали Спиро Павлович.

"Племянник" русского царя

Свою "карьеру" Павлович начал с того, что, подделав табель об успеваемости, поступил в самую известную юридическую школу страны — Гарвардскую школу права.
© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет
Павлович не отставал от своих однокурсников и почти получил диплом. Но его уличили во лжи на собеседовании в юридической фирме.
А после того, как Павлович заявил, что он внучатый племянник российского царя Николая II, юристы решили сообщить об этих выдумках в Гарвард, откуда в итоге Павловича исключили без лишнего шума.

Бывший агент ЦРУ или игрок в футбол?

Но аферист не сдался. В 1973 году он подал заявку под новым именем: Джейсон Скотт Корд. Он не только вернулся, но и привез с собой свою жену Монетт под вымышленным именем – Кэри Моника Кэбот.
Среди студентов Павлович распускал слухи о том, что он был пилотом, бывшим десантником и даже бывшим агентом ЦРУ. Рассказывал друзьям, что работал "под прикрытием" в администрации Никсона и ездил в Испанию на похороны диктатора Франсиско Франко.
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление
Однако и тут его поймали на собеседовании в одной престижной нью-йоркской юридической фирме. Он сказал, что был запасным игроком в команде колледжа в Луизиане, однако интервьюер прекрасно знал ее.

Покорить мир, будучи Рокфеллером

Удача повернулась к Павловичу, когда он в 1984 году поступил на юридический факультет Йельского университета под новым, благозвучным именем: Николас А. Рокфеллер.
© Фото : RagesossВ Йельском университете
В Йельском университете - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Ragesoss
В Йельском университете
"Рокфеллер" получил диплом престижного университета и устроился на должность секретаря федерального судьи Девятого округа Дороти Нельсон. Престижнее была только работа в Верховном суде.
Оказавшись близко к самому верху, мошенник начал активно укреплять связи с представителями реальной элиты.
"Когда я работал на президента Рейгана, он приходил на мероприятия в Белом доме и втихаря пробирался туда, чтобы поговорить с VIP-персонами", — рассказал бывший помощник Белого дома.
© Public domainЧета Рейган в машине после инаугурации президента
Чета Рейган в машине после инаугурации президента - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Public domain
Чета Рейган в машине после инаугурации президента
Секрет успеха Николаса Рокфеллера кроется в том, что он не заключал сделки, а наращивал социальный капитал. Его обширные связи, как утверждают СМИ, даже включали в себя и контакты с членами Коммунистической партии Китая. Однако покорить Поднебесную ему не удалось: по одной из версий, спецслужбы быстро вычислили, кто он такой на самом деле.
Удивительно, но за всю жизнь Николас Рокфеллер не был знаком ни с одним представителем знаменитого рода. Скончался мошенник 31 октября 2024 года в возрасте 78 лет, по воле судьбы избежав разоблачения.
 
 
 
