Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат - РИА Новости, 10.11.2025
00:12 10.11.2025
Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат
Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат
Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чукотка и ряд других северных регионов, а также Москва лидируют в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат за восемь месяцев этого года, замыкают список республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Время возможностей

Рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат
Рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат
00:00
Несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулась российская экономика в последние годы, для соискателей этот период стал временем новых возможностей, считают аналитики. Системная перестройка экономики потребовала дополнительных трудовых ресурсов, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат, а также обновлению минимумов по безработице.
За восемь месяцев 2025 года начисленная зарплата в среднем по стране составила 93 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ), превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 13,6%. При этом уровень безработицы в сентябре 2025 года опустился до 2,2%, обновив исторический минимум.
Хотя динамика трудовых доходов в России демонстрирует явный позитивный тренд, одновременно наблюдается значительная дифференциация по размеру зарплат, одной из главных причин которой являются особенности региональных экономик.
Урок физкультуры в школе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Средняя зарплата тренеров-преподавателей превысила 68 тысяч рублей
6 ноября, 19:01
Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по зарплатам. Ранжирование было проведено по трем критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.
Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах на крупных и средних предприятиях за 12 месяцев (с сентября 2024 года по август 2025 года) и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Предполагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко – и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

В лидерах крайний север

Согласно оценкам РИА Новости, с сентября 2024 года по август 2025 года в среднем по России только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. Для сравнения за сопоставимый интервал в 2024 году на долю высокооплачиваемых работников приходилось порядка 4%. При этом в 15 регионах по итогам исследования 2025 года доля высокооплачиваемых работников оказалась выше среднероссийского значения. В то же время в восьми регионах доля работников с высокой зарплатой (более 200 тысяч рублей) не превышает 1%.
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Зарплата родителям и бесплатные няни: как в России помогают семьям с детьми
5 ноября, 08:00
В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также обе столицы. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, где высокую заработную плату на крупных и средних предприятиях получают 36,5% сотрудников. Особо стоит отметить, что Чукотский автономный округ удерживает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.
Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Москва, где 26% работников зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 24,7%.
На четвертом и пятом местах расположились Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где зарплату свыше 200 тысяч рублей получают 20,4% и 17,1% работников крупных и средних предприятий, соответственно. В первую десятку регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (16,8%), Республика Саха (Якутия) (14,3%), Камчатский край (13,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (12,2%) и Санкт-Петербург (11,8%).

Замыкает Северный Кавказ

У замыкающий рейтинг регионов доля высокооплачиваемых работников не превышает 1%.
Денежные купюры России - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Число регионов, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей, выросло
4 ноября, 05:13
В 49 регионах доля работников, получающих зарплату на крупных и средних предприятиях более 200 тысяч рублей в месяц, составляет менее 3%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 200 тысяч рублей в месяц относительно редка. В восьми регионах доля высокооплачиваемых сотрудников не достигает и 1%, а еще в 21 субъекте она варьируется в интервале от 1% до 2%. По расчетам РИА Новости, в среднем в трех замыкающих рейтинг регионах доля работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в 50 раз меньше, чем в среднем у тройки регионов-лидеров.
Наименьшая доля высокооплачиваемых работников, с зарплатой более 200 тысяч рублей, в текущем рейтинге наблюдается в Ингушетии – 0,5%. В нижней части списка также находятся Чечня (0,6%), Кабардино-Балкарская Республика (0,6%), Калмыкия (0,6%) и Дагестан (0,7%).
В шести регионах страны доля работников, получающих менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух МРОТ), превышает 60%. Высокая доля работников с такой заработной платой отмечается в Ингушетии – 77,1%, Чечне (74,5%), Дагестане (66,5%), Кабардино-Балкарии (62,3%), Карачаево-Черкесии (60,8%) и Северной Осетии — Алании (60,8). Еще в 19 регионах доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей находится в диапазоне 40-55%.
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В России предложили ввести зарплату для воспитывающих детей родителей
4 ноября, 03:21
Как отмечают эксперты, с другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые, работая на крупных и средних предприятиях, зарабатывают менее 45 тысяч рублей в месяц. Наименьшая доля работников с такой зарплатой в текущем исследовании зафиксирована в Магаданской области, где этот показатель составляет 1,1%. Еще в трех северных регионах этот показатель не превышает 3%: в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Мурманской области.

Диапазон зарплат

В среднем по России среднестатистический работник крупного или среднего предприятия может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 46 до 115 тысяч рублей в месяц. Именно в этих пределах получают заработную плату (после вычета НДФЛ) половина таких работников, в то время как четверть зарабатывает больше указанного диапазона, и еще четверть — меньше.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В СФ предложили дать надбавки к зарплате врачам и учителям в приграничье
2 ноября, 10:35
У региона-лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты – от 112 тысяч рублей до 268 тысяч рублей в месяц.
В Москве диапазон немного ниже — от 85 до 206 тысяч рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто получает высокую зарплату, но и не меньше тех, у кого зарплаты невысокие по меркам столицы. В Санкт-Петербурге диапазон типичных зарплат в текущем исследовании составил от 67 до 143 тысяч рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы.
Всего же у 26 регионов верхняя граница диапазона типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, то есть такой уровень дохода для регионов-лидеров является обычным явлением. С другой стороны, в двух регионах верхняя граница зарплата не достигает 50 тысяч рублей в месяц.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Минимальную зарплату увеличат в Подмосковье с 1 ноября
21 октября, 12:28
 
