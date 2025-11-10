Названы регионы-лидеры по уровню и распределению зарплат

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Чукотка и ряд других северных регионов, а также Москва лидируют в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат за восемь месяцев этого года, замыкают список республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Время возможностей

Несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулась российская экономика в последние годы, для соискателей этот период стал временем новых возможностей, считают аналитики. Системная перестройка экономики потребовала дополнительных трудовых ресурсов, что увеличило конкуренцию между работодателями и привело к заметному росту зарплат, а также обновлению минимумов по безработице.

За восемь месяцев 2025 года начисленная зарплата в среднем по стране составила 93 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ), превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 13,6%. При этом уровень безработицы в сентябре 2025 года опустился до 2,2%, обновив исторический минимум.

Хотя динамика трудовых доходов в России демонстрирует явный позитивный тренд, одновременно наблюдается значительная дифференциация по размеру зарплат, одной из главных причин которой являются особенности региональных экономик.

Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по зарплатам. Ранжирование было проведено по трем критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах на крупных и средних предприятиях за 12 месяцев (с сентября 2024 года по август 2025 года) и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Предполагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко – и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

В лидерах крайний север

Согласно оценкам РИА Новости, с сентября 2024 года по август 2025 года в среднем по России только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. Для сравнения за сопоставимый интервал в 2024 году на долю высокооплачиваемых работников приходилось порядка 4%. При этом в 15 регионах по итогам исследования 2025 года доля высокооплачиваемых работников оказалась выше среднероссийского значения. В то же время в восьми регионах доля работников с высокой зарплатой (более 200 тысяч рублей) не превышает 1%.

В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также обе столицы. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ , где высокую заработную плату на крупных и средних предприятиях получают 36,5% сотрудников. Особо стоит отметить, что Чукотский автономный округ удерживает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.

Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Москва , где 26% работников зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 24,7%.

Замыкает Северный Кавказ

У замыкающий рейтинг регионов доля высокооплачиваемых работников не превышает 1%.

В 49 регионах доля работников, получающих зарплату на крупных и средних предприятиях более 200 тысяч рублей в месяц, составляет менее 3%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 200 тысяч рублей в месяц относительно редка. В восьми регионах доля высокооплачиваемых сотрудников не достигает и 1%, а еще в 21 субъекте она варьируется в интервале от 1% до 2%. По расчетам РИА Новости, в среднем в трех замыкающих рейтинг регионах доля работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц в 50 раз меньше, чем в среднем у тройки регионов-лидеров.

Наименьшая доля высокооплачиваемых работников, с зарплатой более 200 тысяч рублей, в текущем рейтинге наблюдается в Ингушетии – 0,5%. В нижней части списка также находятся Чечня (0,6%), Кабардино-Балкарская Республика (0,6%), Калмыкия (0,6%) и Дагестан (0,7%).

В шести регионах страны доля работников, получающих менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух МРОТ), превышает 60%. Высокая доля работников с такой заработной платой отмечается в Ингушетии – 77,1%, Чечне (74,5%), Дагестане (66,5%), Кабардино-Балкарии (62,3%), Карачаево-Черкесии (60,8%) и Северной Осетии — Алании (60,8). Еще в 19 регионах доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей находится в диапазоне 40-55%.

Как отмечают эксперты, с другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые, работая на крупных и средних предприятиях, зарабатывают менее 45 тысяч рублей в месяц. Наименьшая доля работников с такой зарплатой в текущем исследовании зафиксирована в Магаданской области, где этот показатель составляет 1,1%. Еще в трех северных регионах этот показатель не превышает 3%: в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Мурманской области

Диапазон зарплат

В среднем по России среднестатистический работник крупного или среднего предприятия может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 46 до 115 тысяч рублей в месяц. Именно в этих пределах получают заработную плату (после вычета НДФЛ) половина таких работников, в то время как четверть зарабатывает больше указанного диапазона, и еще четверть — меньше.

У региона-лидера, Чукотского автономного округа, диапазон типичной зарплаты – от 112 тысяч рублей до 268 тысяч рублей в месяц.

В Москве диапазон немного ниже — от 85 до 206 тысяч рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто получает высокую зарплату, но и не меньше тех, у кого зарплаты невысокие по меркам столицы. В Санкт-Петербурге диапазон типичных зарплат в текущем исследовании составил от 67 до 143 тысяч рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы.

Всего же у 26 регионов верхняя граница диапазона типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, то есть такой уровень дохода для регионов-лидеров является обычным явлением. С другой стороны, в двух регионах верхняя граница зарплата не достигает 50 тысяч рублей в месяц.