Раввин Севастополя призвал евреев из Западной Европы переезжать в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Раввин Севастополя Биньямин Вольф призвал евреев, проживающих на Западе, переезжать в Россию, в частности, в Севастополь, где комфортно и безопасно.

"Я предлагаю евреям, которые хотят спокойно жить и зарабатывать, переезжать в Севастополь и инвестировать в регион. Город изменился за 10 лет до неузнаваемости: очень многое уже сделано, и огромные проекты планируются. Здесь есть куда вложить деньги, чтобы заработать так, как нигде в мире",- написал раввин.