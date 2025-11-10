Раввин Севастополя призвал евреев из Западной Европы переезжать в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Раввин Севастополя Биньямин Вольф призвал евреев, проживающих на Западе, переезжать в Россию, в частности, в Севастополь, где комфортно и безопасно.
Вольф написал в своем Telegram–канале, что в последние 10 лет в Западной Европе евреям становится некомфортно, многие из них уезжают в Израиль. Это происходит и в Париже, и в Лондоне, и в других городах. По мнению раввина, "антисемитизм, который скрывался на бытовом уровне, сейчас выплескивается наружу", но власти не хотят дать ему отпор.
"Время идёт, и все меняется. Сегодня комфортной для евреев становится Россия. И в частности - город Севастополь, в котором я живу уже более 20 лет. И за последние 10 лет я убедился, что российская власть к евреям относится с уважением. Мы можем спокойно отмечать свои праздники в центре города, а любые попытки антисемитизма жёстко пресекаются властями. Здесь есть синагога, здесь уважают еврейские традиции и обычаи. Здесь я, раввин Вольф, чувствую себя комфортно и в безопасности" , - написал Вольф.
Он добавил, что лично встречался с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым и предложил ему идею по привлечению в город еврейских инвесторов. Вольф написал, что губернатор поддержал эту инициативу и заверил в готовности работать над новыми проектами.
"Я предлагаю евреям, которые хотят спокойно жить и зарабатывать, переезжать в Севастополь и инвестировать в регион. Город изменился за 10 лет до неузнаваемости: очень многое уже сделано, и огромные проекты планируются. Здесь есть куда вложить деньги, чтобы заработать так, как нигде в мире",- написал раввин.
Ранее израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли после избрания мэром Нью-Йорка угандийца Зохрана Мамдани предложил местным евреям переехать в Израиль.
Демократический социалист Мамдани ранее победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.