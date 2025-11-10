https://ria.ru/20251110/raketa-2053847108.html
Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn
Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, отменил второй запуск своей ракеты New Glenn из-за погодных условий. РИА Новости, 10.11.2025
Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn из-за погодных условий