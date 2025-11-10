Рейтинг@Mail.ru
Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn
01:37 10.11.2025
Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn
Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn
Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, отменил второй запуск своей ракеты New Glenn из-за погодных условий.
Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn

Blue Origin отменила второй запуск ракеты New Glenn из-за погодных условий

Запуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin
Запуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin
© AP Photo / John Raoux
Запуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, отменил второй запуск своей ракеты New Glenn из-за погодных условий.
Запуск должен был произойти с мыса Канаверал во Флориде.
"Сегодняшний запуск NG-2 отменён из-за погодных условий, в частности из-за правила о кучевых облаках. Мы рассматриваем возможности для следующей попытки запуска на основании прогнозируемой погоды", - написала компания в соцсети X.
Целью пуска была отправка к Марсу двух космических аппаратов в рамках программы Escapade американского космического агентства НАСА. На борту ракеты также находился демонстрационный образец коммуникационных технологий НАСА от компании Viasat.
Помимо запуска, Blue Origin также планировала попытаться посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане, что ранее удавалось лишь компании Илона Маска SpaceX.
Первый запуск ракеты New Glenn прошел в январе этого года.
Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о 36 полетах. Первый из них, с Безосом на борту, состоялся в июле 2021 года.
