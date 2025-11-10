Рейтинг@Mail.ru
В Раду внесли постановление об увольнении министра энергетики
12:37 10.11.2025
В Раду внесли постановление об увольнении министра энергетики
В Раду внесли постановление об увольнении министра энергетики
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил в понедельник, что внес в парламент постановление об увольнении министра энергетики страны Светланы...
2025-11-10T12:37:00+03:00
2025-11-10T12:37:00+03:00
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
В Раду внесли постановление об увольнении министра энергетики

Здание Верховной рады Украины в Киев
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил в понедельник, что внес в парламент постановление об увольнении министра энергетики страны Светланы Гринчук.
Ранее в понедельник Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.
"Мной подано постановление в Раду об увольнении со своей должности де-юре министра энергетики Светланы Гринчук. Она тоже представитель интересов Миндича в правительстве, до этого представляла его интересы на посту министра экологии", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Железняк также сообщил, что подал постановление и об увольнении нынешнего министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. "За системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики", - добавил депутат.
НАБУ ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.
