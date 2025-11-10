https://ria.ru/20251110/pvo-2054035538.html
ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ
Средства ПВО днем в понедельник уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
вооруженные силы украины
Средства ПВО сбили семь украинских БПЛА над тремя российскими регионами