ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 10.11.2025
ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ
ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ
Средства ПВО днем в понедельник уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
вооруженные силы украины
россия
брянская область
курская область
россия, брянская область, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Курская область, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили семь украинских БПЛА над тремя российскими регионами

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Средства ПВО днем в понедельник уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Десятого ноября текущего года в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
