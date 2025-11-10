https://ria.ru/20251110/putin-2054050981.html
Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем
10.11.2025
Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил "Российскую газету" с 35-летием, пожелав коллективу издания покорения творческих вершин. РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "Российскую газету" с 35-летием, пожелав коллективу издания покорения творческих вершин.
"Поздравляю вас со знаменательной датой - 35-летием выхода в свет первого номера "Российской газеты". За минувшие годы ваше издание прошло большой, насыщенный путь и сегодня по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка", - отметил Путин
в поздравлении, опубликованном в издании.
Глава государства отметил сплоченность коллектива газеты, верность лучшим профессиональным традициям, а также стремление журналистов "Российской газеты" быть "на острие" журналистской работы, вносить свой вклад в продвижение общенациональной информационной повестки.
"Убежден, что благодаря вашей оперативной и слаженной работе, плодотворному сотрудничеству с талантливыми авторами, публицистами, ведущими экспертами - "Российская газета" и впредь будет подавать пример ответственного отношения к делу, пользоваться признанием преданной читательской аудитории", - добавил президент, пожелав коллективу газеты "смело покорять творческие вершины, реализовывать новые интересные, перспективные проекты".
"Российская газета" является официальным печатным органом правительства РФ
. Первый номер газеты вышел 11 ноября 1990 года.