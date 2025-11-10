Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем

Глава государства отметил сплоченность коллектива газеты, верность лучшим профессиональным традициям, а также стремление журналистов "Российской газеты" быть "на острие" журналистской работы, вносить свой вклад в продвижение общенациональной информационной повестки.

"Убежден, что благодаря вашей оперативной и слаженной работе, плодотворному сотрудничеству с талантливыми авторами, публицистами, ведущими экспертами - "Российская газета" и впредь будет подавать пример ответственного отношения к делу, пользоваться признанием преданной читательской аудитории", - добавил президент, пожелав коллективу газеты "смело покорять творческие вершины, реализовывать новые интересные, перспективные проекты".