Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем - РИА Новости, 10.11.2025
23:08 10.11.2025
Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем
Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем - РИА Новости, 10.11.2025
Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил "Российскую газету" с 35-летием, пожелав коллективу издания покорения творческих вершин. РИА Новости, 10.11.2025
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил "Российскую газету" с юбилеем

Путин поздравил "Российскую газету" с 35-летием, пожелав творческих вершин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "Российскую газету" с 35-летием, пожелав коллективу издания покорения творческих вершин.
"Поздравляю вас со знаменательной датой - 35-летием выхода в свет первого номера "Российской газеты". За минувшие годы ваше издание прошло большой, насыщенный путь и сегодня по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка", - отметил Путин в поздравлении, опубликованном в издании.
Глава государства отметил сплоченность коллектива газеты, верность лучшим профессиональным традициям, а также стремление журналистов "Российской газеты" быть "на острие" журналистской работы, вносить свой вклад в продвижение общенациональной информационной повестки.
"Убежден, что благодаря вашей оперативной и слаженной работе, плодотворному сотрудничеству с талантливыми авторами, публицистами, ведущими экспертами - "Российская газета" и впредь будет подавать пример ответственного отношения к делу, пользоваться признанием преданной читательской аудитории", - добавил президент, пожелав коллективу газеты "смело покорять творческие вершины, реализовывать новые интересные, перспективные проекты".
"Российская газета" является официальным печатным органом правительства РФ. Первый номер газеты вышел 11 ноября 1990 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин приехал на празднование 20-летия RT
17 октября, 18:43
 
Россия Владимир Путин Общество
 
 
