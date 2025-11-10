https://ria.ru/20251110/putin-2053841480.html
Путин рассказал о приоритетах работы МВД
Путин рассказал о приоритетах работы МВД - РИА Новости, 10.11.2025
Путин рассказал о приоритетах работы МВД
Президент России Владимир Путин назвал приоритетами МВД России повышение раскрываемости преступлений и совершенствование подходов в борьбе с криминалом. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T00:07:00+03:00
2025-11-10T00:07:00+03:00
2025-11-10T00:07:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_a0d6ad7f608881c86ebd3c8a2b912dd6.jpg
https://ria.ru/20251110/putin-2053841362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3308ec91d6e3de81dbbad7f84585379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал о приоритетах работы МВД
Путин: приоритетом МВД является совершенствование борьбы с криминалом
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетами МВД России повышение раскрываемости преступлений и совершенствование подходов в борьбе с криминалом.
Президент России
в видеообращении поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником.
"Среди ваших приоритетов повышение раскрываемости преступлений и в целом совершенствование подходов в борьбе с криминалом, в том числе в информационном пространстве", - отметил Путин
.
Глава государства подчеркнул, что на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних. Кроме того, как отметил президент, все сотрудники органов внутренних дел должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки, быть преданными своему делу, принципиальными и порядочными.
"В наши дни МВД остаётся одним из важнейших ключевых звеньев государственного механизма. Уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране, содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства", - добавил он.