Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов - РИА Новости, 10.11.2025
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов
Важно укреплять безопасность жителей новых регионов России и приграничья, оказывать им поддержку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2025
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов
Путин: важно укреплять безопасность жителей новых регионов РФ и приграничья