Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов - РИА Новости, 10.11.2025
00:06 10.11.2025
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов - РИА Новости, 10.11.2025
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов
Важно укреплять безопасность жителей новых регионов России и приграничья, оказывать им поддержку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2025
2025
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов

Путин: важно укреплять безопасность жителей новых регионов РФ и приграничья

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Важно укреплять безопасность жителей новых регионов России и приграничья, оказывать им поддержку, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.
"Особое внимание, как и все последние годы, уделяется работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии, а также в других регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Важно укреплять безопасность жителей этих территорий, своевременно оказывать им правовую и социальную поддержку", - сказал глава государства в видеопоздравлении.
Заголовок открываемого материала