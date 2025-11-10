Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Украине близка к критической, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.11.2025
11:09 10.11.2025
Ситуация на Украине близка к критической, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на Украине близка к критической из-за проблем с энергетикой. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
украина
донецкая народная республика
донбасс
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
Ситуация на Украине близка к критической, заявил Пушилин

Пушилин: ситуация на Украине близка к критической из-за проблем с энергетикой

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на Украине близка к критической из-за проблем с энергетикой.
"Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается еще доставить определенные неудобства жителям Донбасса. При этом мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации планомерно выполняют свою непростую работу", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов, сообщило ранее украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителя правительства.
Пушилин: ВСУ пытались деблокировать Димитров, но были уничтожены
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
